تقدیر جهانی از شهرداری تهران/ نامگذاری میدانی به نام بصیرت

به گزارش خبرنگارمهر، حوزه شهری در هفته ای که گذشت شاهد اخبار و رویدادهای گوناگونی بود که گزیده ای از مهمترین مباحث و اتفاقات در پی می آید.

افزایش نرخ کرایه های تاکسیها

سرانجام افزایش نرخ کرایه های تاکسیها که مدتی بود به طورغیررسمی در برخی از تاکسیها اعمال می شد از ابتدای هفته به طور قانونی از مسافران گرفته شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این رابطه گفت: نرخ کرایه تاکسیها در تهران به طور میانگین 15 درصد افزایش یافت. در تاکسیها خطی برای اینکه اعداد را گرد کنیم به عنوان مثال اگر رقم افزایش یافته 220 تومان شده است، عدد را گرد کرده و 225 تومان دریافت می‌کنیم و در نقاطی که به عنوان مثال 230 تومان کرایه بوده گرد کرده و 225 تومان دریافت می‌کنیم.

قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی جامع و واضح است

این هفته با گلایه معاون شهردار تهران از توضیحات وزیراقتصاد در خصوص اجرای قانون استفاده ازحساب دخیره ارزی آغازشد.

سیدجعفر‌تشکری هاشمی با بیان اینکه قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی جامع و واضح تدوین و تصویب شده است، گفت: توضیحات از این دست پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم تهران و سایر کلانشهرها نمی‌تواند باشد و فارغ از این که این اعتبار به مترو پرداخت می‌شود یا نمی‌شود، بهتر بود وزیر محترم اقتصاد صادقانه با مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس سخن می‌گفتند.

وی افزود: گویی نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر صندوق ذخیره ارزی، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملی که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است، به راحتی قابل پرداخت است.

نامگذاری میدانی به نام 9 دی

این هفته سرانجام نام یکی از میدانهای شهر تهران به نام 9 دی (بصیرت) نامگذاری شد.

چهارراه حق شناس که پس ازتبدیل شدن به میدان همچنان با عنوان چهارراه حق شناس خوانده می شد با مصوبه شورا به به نام میدان 9 دی نامگذاری شد.

همچنین بلوار دانشجو در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی نیز به نام شهید علیمحمدی دانشمند هسته‌ای و میدان دانشگاه که در ادامه این بلوار قرار داشت نیز به نام شهید مجید شهریاری تغییر نام دادند.

چمران از بیمارستان مرخص شد

روز یکشنبه گذشته خسرو دانشجو از مرخصی مهدی چمران از بیمارستان خبر داد.

رئیس شورای شهر تهران که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان چمران بستری بود در جلسات روز سه شنبه و یکشنبه شورا حضور نداشت.

دانشجو در حاشیه جلسه روز یکشنبه دراین رابطه گفت: رئیس شورای شهر سابقه بیماری قلبی داشتند و به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان چمران بستری بودند که ترخیص شدند.

لایحه بودجه شهرداری به شورا رفت

این هفته لایحه بودجه شهرداری تهران به شورا ارسال شد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران از ارائه لایحه بودجه هشت هزار و 300 میلیارد تومانی شهرداری به شورای اسلامی شهر خبر داد و گفت: بیشترین سهم از این بودجه با 43 درصد مربوط به ماموریت های حمل و نقل و ترافیک شهری است.

سید مناف هاشمی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 90 شهرداری در پایان دی ماه به شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای تهیه این لایحه در دو ماه گذشته جلسات کارشناسی مختلفی با معاونتها و مناطق 22 گانه شهرداری برگزار و در نهایت نشستی نیز با شهردار تهران و معاون امور مناطق تشکیل و نقطه نظرات مربوط به آنها احصا شد.

وی با بیان اینکه در بودجه شهرداری محدودیتها و پیشنهادها در دستور کار قرار گرفته است ، افزود: در مجموع 8 هزار 300 میلیارد تومان برای بودجه سال 90 شهرداری در نظر گرفته شد که بیش ازچهارهزار و 700 میلیارد تومان آن بودجه نقدی و سه هزار و 500میلیارد تومان آن بودجه غیر نقدی شهرداری است که متناسب با درآمدهای شهرداری پیش بینی شده است و در تنظیم لایحه درآمدها و هزینه ها در نظر گرفته شده است .

هاشمی با اشاره به 6 ماموریت در نظر گرفته شده برای شهرداری در بودجه سال 90 افزود: در این ماموریت ها بیشترین سهم در حوزه ترافیکی با 43 درصد از کل بودجه شهرداری است و خدمات مدیریتی 26 درصد ، ماموریت های خدمات شهری 16 درصد ، ماموریت های اجتماعی و فرهنگی 10 درصد ، ایمنی و مدیریت بحران سه درصد و ماموریت های شهرسازی دو درصد را از کل بودجه شهرداری را به خود اختصاص داده است .

سهمیه آرم طرح ترافیک خبرنگاران اعلام شد

این هفته سرانجام سهمیه آرمهای طرح ترافیک رسانه ها اعلام شد. هرچند معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از همان روزهای ابتدایی به تمامی خبرنگاران پیشنهاد کرده بود که در سایت شهرداری ثبت نام کنند .

این هفته آخرین مهلت ثبت نام برای خبرنگاران و تمامی متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک تا ساعت 24 روز 8 بهمن ماه اعلام شد.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این رابطه گفت: بر اساس سهمیه سال 89، طی روزهای آینده سهمیه تمامی رسانه ها و خبرگزاری ها به مدیران مسئول ابلاغ می شود که پس از آن مدیران مسئول بر اساس سهمیه تعیین شده نام خبرنگاران واجد شرایط رسانه خود را همراه با کد رهگیری آنها اعلام می کنند.

وی افزود: امسال مانند سالهای گذشته نام کاربری و رمز عبور در اختیار مدیران مسئول قرار نمی گیرد و خبرنگاران خود باید نسبت به ثبت نام از طریق سایت شهرداری تهران اقدام کنند.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: ما به رسانه های گروهی این اطمینان را می دهیم که تمامی خبرنگاران واجد شرایط بتوانند مجوز طرح ترافیک را دریافت کنند و مساعدت لازم با آنها صورت گیرد.

تقدیر جهانی از شهرداری تهران

مهمترین اتفاق شهری این هفته تقدیر جهانی از شهرداری تهران در خصوص توسعه پر سرعت حمل و نقل پایدار بود.

در مراسم اهدای جوایز شهرهای برتر حمل و نقل پایدار 2011 جهان ، شهرهای گوانگژو چین ، لئون مکزیک ، تهران ، نانت فرانسه و لیما پرو به ترتیب مورد تقدیر قرار گرفتند.

مراسم انتخاب جایزه جهانی حمل و نقل پایدار 2011 با حضور بیش از 500 تن از مدیران شهری ، شهرداران ، اسانید برجسته دانشگاههای جهان، کارشناسان ارشد شهری و حمل و نقل در واشنگتن برگزار شد.

شهر تهران به همراه گوانگژو چین، لیما پرو، لئون مکزیک و نانت فرانسه به عنوان 5 شهری که به عنوان برترین شهرداری جهان در حوزه توسعه حمل و نقل پایدار معرفی شده بودند. این شهرها برمبنای اطلاعاتی که ظرف یکسال گذشته از توسعه حمل و نقل پایدار با محورهای مترو ، بی آر تی ، دوچرخه و تلاش برای حرکت به سمت حمل و نقل پایدار و کارآمد از آنها استخراج شده بود انتخاب شدند .