اردوگاه فرهنگی و رفاهی بهزیستی در قزوین احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حسین افشار مقدم صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: این اردوگاه برای جامعه هدف و با مشارکت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و اداره بهزیستی استان به نسبت مساوی ساخته خواهد شد.

وی افزود: دور سوم سفر هیئت دولت به استان قزوین در حوزه بهزیستی 11 مصوبه و دستاوردهای ارزشمند و قابل توجهی داشت که امیدواریم به ارتقای جامعه هدف منجر شود.

وی تصریح کرد: اختصاص10 میلیارد ریال برای کمک به تکمیل و تجهیز مرکز جامع توانبخشی بهزیستی قزوین از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی و استان، اختصاص دو میلیارد ریال برای کمک به تامین هزینه دانشجویان زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی به نسبت 70 درصد کمیته امداد و 30 درصد بهزیستی از دیگر مصوبات این سفر است.

افشارمقدم یادآورشد: اختصاص یک میلیارد و500 میلیون ریال برای تامین وسایل کمک توانبخشی معلولان از دیگر مصوبات سفر است که مبلغ یک میلیارد ریال توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و500 میلیون ریال توسط سازمان بهزیستی کشور تامین می‌شود.



وی گفت: در این سفر همچنین مقرر شد پنج میلیارد ریال برای کمک به راه‌اندازی اورژانس اجتماعی بهزیستی استان در چهار شهرستان آبیک، بوئین‌زهرا، البرز و قزوین از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و استان به نسبت مساوی اختصاص یابد.



افشارمقدم خاطرنشان کرد: اختصاص هفت میلیارد و500 میلیون ریال برای تعمیر یک هزار واحد مسکونی و احداث سرویس بهداشتی، حمام محرومان و معلولان شامل 700 واحد برای مددجویان کمیته امداد و300 واحد برای مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی با سرانه پنج و هفت میلیون ریال مصوبه دیگر در حوزه بهزیستی است.

این مسئول اضافه کرد: برای این منظور سه میلیارد و750 میلیون ریال توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی، دو میلیارد و 625 میلیون ریال توسط کمیته امداد امام (ره) و یک میلیارد و 125 میلیون ریال توسط سازمان بهزیستی کشور تامین می‌شود.

به گفته افشار‌مقدم سه میلیارد ریال برای گازکشی یک هزار منزل محرومان شامل: 700 واحد برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و 300 واحد برای مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی با سرانه سه میلیون ریال اختصاص داده شده است.

وی اظهار داشت: مصوبه دیگر تامین 25 میلیارد ریال برای تهیه دوهزار و500 فقره جهیزیه است که از این تعداد یک هزار و750 جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام (ره) و750 جهیزیه برای مددجویان و معلولان سازمان بهزیستی استان با سرانه 10 میلیون ریال است.

افشارمقدم گفت: برای این منظور مبلغ 12 میلیارد و500 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامین اجتماعی، پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، پنج میلیارد و250 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد امام (ره) و دو میلیارد و250 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

وی یادآور شد: اختصاص هفت میلیارد و500 میلیون ریال برای تامین دو هزار و500 فقره لوازم منزل محرومان و استخدام 150 نفر در بهزیستی قزوین از دیگر مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان قزوین است.

رئیس جمهوری و هیئت دولت در دور سوم سفرهای استانی خود به قزوین 28 آبان ماه سال جاری میهمان مردم این استان بودند.