3 مصوبه برای توسعه گمرکات گیلان ره آورد سفر هیئت دولت بود

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه درحال حاضر موضوع آموزش منابع انسانی توانمند و کارآمد یکی از مهمترین برنامه های ستاد نظارت گمرکات گیلان است، افزود: در زمینه آموزش منابع انسانی باید سرمایه گذاری بیشتری شود.

وی عنوان کرد: به این دلیل در رایزنی های انجام گرفته برای تصویب طرحهای سومین سفرهیئت دولت، طرح مرکز آموزش بین المللی شمال کشور با اختصاص مبلغ 13 میلیارد ریال به تصویب رسید.

ناظر گمرکات گیلان درادامه ضرورت ایجاد فضای مناسب و محوطه سازی ویژه را از نیازمندی‌ های اصلی گمرک آستارا عنوان کرد و گفت: در هشتاد و پنجمین جلسه استانی هیئت دولت با اختصاص 30 میلیارد ریال برای بهسازی و مرمت محوطه اداره کل گمرک آستارا موافقت شد که با برطرف کردن کاستی این اداره کل، گمرک آستارا می تواند با توجه به امتداد راه‌آهن ایران به سمت جمهوری ‌آذربایجان و روسیه بعنوان گلوگاه بزرگ اقتصادی و گردشگری کشور به ویژه درکریدور شمال‌ جنوب محسوب شود.

وی همچنین به اختصاص مبلغ سه میلیارد و 700 میلیون ریال برای تعمیرات، بازسازی و تجهیز ساختمانهای اداری گمرکات استان گیلان خبرداد.