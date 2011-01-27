  1. استانها
  2. کرمان
۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

فرماندار ریگان:

طوفان شن و زمین لرزه در ریگان/ دیوار برخی خانه ها فرو ریخت

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد برزنگ با اشاره به تدوام زمین لرزه های ریگان و بروز طوفان شن از ساعاتی پیش گفت: بر اثر زمین لرزه برخی از خانه های مسکونی ریزش کرده اند.

برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: زمین لرزه ریگان بسیار شدید بود و از صبح امروز تاکنون ریگان با زمین لرزه هایی با شدت 4، 5.1، 6 و 4.8 ریشتری لرزیده است.

وی با اشاره به فعال بودن گسل ریگان از مردم خواست تدابیر ایمنی را رعایت کنند و در مکانهای پرخطر حضور نیابند.

فرماندار ریگان گفت: کانون زمین لرزه امروز همان کانون زمین لرزه 6.5 ریشتری ماه قبل بوده است و مردم در این مناطق در چادر زندگی می کنند.
 
وی ادامه داد: شدت زمین لرزه بسیار زیاد بود و مردم هم اکنون در معابر عمومی هستند ضمن اینکه دقایقی پیش زمین لرزه ای جدید ریگان را تکان داد.
 
برزنگ گفت: مردم در معابر عمومی هستند اما طوفان شن نیز در شهر ریگان از صبح امروز آغاز شده و مشکلاتی را برای مردم زلزله زده ایجاد کرده است.
 
وی گفت: در حال بررسی خسارات احتمالی هستیم اما گزارشی از تلفات جانی دریافت نکرده است.
 
وی از ترک خوردگی منازل مسکونی و فرو ریختن برخی دیوارهای این منازل خبر داد.
 
کلاسهای درس در ریگان نیز از زمان بروز زمین لرزه تعطیل شده است.
 
مردم از ترس بروز زمین لرزه شدید در خیابانهای و معابر عمومی هستند این در حالیست که طوفان شن نیز بر مشکلات آنها افزوده است.
کد مطلب 1240518

