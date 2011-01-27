مسموویت 27 کاراته کار زن/ چرت فدراسیون کاراته پرید

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد صبح پنجشنبه قبل از طلوع آفتاب گازگرفتگی در خوابگاه دختران در فدراسیون کاراته در سالن کبکانیان مجتمع ورزشی شهید شیرودی منجر به مسمومیت 27 ورزشکار دختر شد.

آتش‌نشانان پس از بررسی محل حادثه و استفاده از دستگاه گازسنج دریافتند که هوای تازه درخوابگاه وجود نداشته و گاز منواکسید کربن تمام فضا را پر کرده که علت آن استفاده از بخاری با دودکش نامناسب بوده است.

همچنین مسئولان اورژانس تهران اعلام کردند: پیش از رسیدن اورژانس تعدادی از مصدومان این حادثه به وسیله یک دستگاه مینی‌بوس متعلق به ورزشگاه به بیمارستان فیروزگر منتقل شدند که امدادگران اورژانس تنها یک مسموم این حادثه را به بیمارستان منتقل کردند.

بر اثر بی توجهی مسئولان خوابگاه و نظارت ضعیف مدیران ورزشگاه شاید امروز شاهد مرگ 27 ورزشکار زن بودیم. هر چند که این ورزشکاران از چنگال مرگ جان سالم به در بردند ولی درصورت مرگ هیچ مسئولی مسئولیت حادثه را بر عهده نمی‌گرفت و کار به دادستانی، نیروهای امنیتی، فدراسیون و مجلس هم می رسید.

حال که مسئولان ورزشگاه شهید شیرودی و فدراسیون کاراته ایران از معجزه سالم ماندن ورزشکاران نفس راحتی کشیدند بهتر است قبل از وقوع حادثه بعدی چاره اندیشی کنند تا دیگر چنین اتفاقاتی در جامعه ورزشی رخ ندهد.