طرح مشاغل خانگی راهی ارزان و ماندگار برای ریشه کنی بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد روز پنج شنبه در همایش اشتغال خانگی در شهرستان ابهر اظهار داشت: با اتخاذ رویکرد جدید دولت نسبت به اشتغال و در دستور کارگرفتن طرح اشتغال خانگی که با یک حرکت برنامه ریزی شده آغاز شده است شاهد ریشه کنی بیکاری طی سالهای آینده در کشور خواهیم بود.

رئوفی نژاد توجه و پرداختن به مسئله اشتغال خانگی در استان زنجان را از دو سال گذشته عنوان کرد و گفت: رویکرد جدید اشتغال با توجه به محدود بودن مشاغل دولتی، از دو سال گذشته در استان زنجان در دستور کار گرفت که امروزه با فراگیر شدن و در دستور کار دولت قرار گرفتن منابع مالی آن نیز مشخص شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اشتغال خانگی در قالب خوشه های تولیدی و در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات در دستور کار قرار گرفته و تدابیر لازم جهت اجرای آن و برگزاری همایش های توجیهی اندیشیده شده است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: زنجان اولین استانی بود که 20 درصد اعتبارات مشاغل خانگی کشور را با ارائه طرح های از قبل برنامه ریزی شده جذب کرد و 20 میلیارد تومان در اختیار موضوع مشاغل خانگی استان زنجان قرار گرفت.

اختصاص 100 میلیارد تومان جهت اجرای طرحهای مشاغل خانگی و گردشگری به استان زنجان

عضو شورایعالی اداری کشور با اشاره به اختصاص 50 میلیارد تومان یارانه دار جهت اجرای طرح های گردشگری و صنایع دستی افزود: در این راستا 30 میلیارد تومان نیز از طریق صندوق مهر امام رضا(ع)، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و 50 میلیارد تومان یارانه دار نیز جهت اجرای طرح های گردشگری و صنایع دستی در اختیار استان قرار گرفته است.

رئوفی نژاد تصریح کرد: با اختصاص این منابع مبلغی حدود 80 تا 100 میلیارد تومان در اختیار ماست که می توانیم این منابع را در جهت ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس هدفگذاری کنیم.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت جدی و صحیح بر منابع ایجاد اشتغال اظهار داشت: در گذشته مبالغی به عنوان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در اختیار افراد قرار می گرفت اما نه بیکاری از بین می رفت و نه تولیدی اتفاق می افتاد و این تسهیلات توسط افراد در جهت حل مشکل خانواده ها استفاده می شد و حتی امکان بازپرداخت آن را نیز نداشتند.

طرح مشاغل خانگی یک اشتغال کاملا ً مدیریت شده است

استاندار زنجان طرح مشاغل خانگی را یک اشتغال کاملا ً مدیریت شده دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح مدیران دستگاه های مختلف، مسئول ارائه طرحهای اشتغالزایی در حوزه خود بوده و موظف اند آموزش، نظارت بر اجرا و فروش کالای تولید شده را برنامه ریزی و انجام دهند.

رئوفی نژاد به برگزاری همایش اشتغال خانگی بانوان با ایجاد هزار شغل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اواخر بهمن ماه امسال نیز دومین همایش اشتغال خانگی بانوان با دو هزار اشتغال و 300 طرح برگزار خواهد شد.

وی بر لزوم اقدامات لازم و اجرایی در خصوص اشتغال خانگی و سایر طرح ها در شهرستان ها تاکید کرد و اظهار داشت: در شهرستان ها نیز همانند مرکز استان باید فضای رقابتی وجو داشته باشد و با ارائه طرح های مختلف بودجه مورد نیاز خود را جذب کنند چراکه تسهیلات در اختیار شهرستانهایی که پیشروتر و فعالتر باشند قرار خواهد گرفت.

بیش از 70 درصد طرح های اشتغال خانگی مربوط به روستاهاست

استاندار زنجان با بیان اینکه بیش از 70 درصد طرح های اشتغال خانگی مربوط به روستاها بوده و کاربرد این طرح بیشتر در روستاهاست، بر همت و تلاش بخشداران، دهیاران، شوراها، معتمدین و به ویژه افرادی که می توانند نقش محوری در این زمینه داشته باشند تاکید کرد.

رئوفی نژاد اقدامات انجام شده در استان زنجان در زمینه اشتغال خانگی را در کشور نمونه عنوان کرد و گفت: زنجان الگوی سایر استانها در زمینه اشتغال خانگی است، اما با همه تلاشی که صورت گرفته هنوز به حد مطلوب و ایده آل به شکلی که مردم انتظار دارند نرسیده ایم.

حل مشکل مسکن در کشور و برگزاری جشن مسکن دارشدن در زنجان در دهه فجر سال 90

وی با بیان اینکه مسکن و اشتغال دو دغدغه مهم دولت بود خاطرنشان کرد: این دو موضوع از ابتدای دولت نهم در دستور کار گرفت و امروزه شاهد حل مشکل مسکن مردم و اقدامات بسیار دولت در زمینه عمران و آبادانی کشور هستیم.

استاندار زنجان افزود: ساخت مسکن با همه فراز و نشیبی که داشت امروز به جایی رسید که تا پایان دولت دهم یک نفر فاقد مسکن نخواهیم داشت و در این راستا زنجان نیز به عنوان استان پیشرو و نمونه کشور در زمینه ساخت مسکن مهر دهه فجر آینده جشن مسکن دار شدن همه فاقدین مسکن را به عنوان نخستین استان کشور برگزار می کند.

رئوفی نژاد مهاجرت معکوس را از دیگر برنامه های استان ذکر کرد و گفت: در این راستا کمیته مهاجرت معکوس تشکیل و رفع مشکلات مختلف در روستاها از جمله اشتغال، مسکن، طرح هادی، بهداشت، آموزش و توسعه روستاها در دستور کار قرار گرفت که تا کنون نیز اقدامات موثری انجام شده است و این امر همه به نفع جامعه شهری و هم جمعیت روستایی استان خواهد بود.