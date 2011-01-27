۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

فرماندار رودبار:

منازل مسکونی روستای "دازان" دچار خسارت شد

کرمان - خبرگزاری مهر: الیاس بازگیر با اشاره به وجود خانه های خشت و گلی و سنگی در منطقه زلزله زده گفت: برخی منازل مسکونی در روستای دازان تخریب شده اند.

بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بر اثر زمین لرزه های شدید صبح پنجشنبه در ریگان شهرستان رودبار نیز به شدت تکان خورد.

وی افزود: برخی خانه های مسکونی در روستای دازان در نزدیکی محل زمین لرزه به دلیل غیر مقاوم بودن خسارت دیده اند که در حال ارزیابی منطقه هستیم.

فرماندار رودبار اضافه کرد: خانه های این روستا اکثرا خشت و گلی و یا از سنگ و چوب ساخته شده اند.

وی همچنین گفت: زمین لرزه 3.8 ریشتری ساعات پیش به مرکزیت رودبار نیز خسارتی نداشته است.

وی ادامه داد: گروههای امدادی در منطقه حضور یافته اند و درحال امداد رسانی به حادثه دیدگان هستند.

