منازل مسکونی روستای "دازان" دچار خسارت شد

بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بر اثر زمین لرزه های شدید صبح پنجشنبه در ریگان شهرستان رودبار نیز به شدت تکان خورد.
وی افزود: برخی خانه های مسکونی در روستای دازان در نزدیکی محل زمین لرزه به دلیل غیر مقاوم بودن خسارت دیده اند که در حال ارزیابی منطقه هستیم.
فرماندار رودبار اضافه کرد: خانه های این روستا اکثرا خشت و گلی و یا از سنگ و چوب ساخته شده اند.
وی همچنین گفت: زمین لرزه 3.8 ریشتری ساعات پیش به مرکزیت رودبار نیز خسارتی نداشته است.
وی ادامه داد: گروههای امدادی در منطقه حضور یافته اند و درحال امداد رسانی به حادثه دیدگان هستند.
