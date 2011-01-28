شرایط شرکت اتباع خارجی در اولین کنکور دکتری/ خارجیها باید شهریه بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان غیرایرانی شرکت کننده در آزمون باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی دارای شرایط اقامتی خاصی نیز باشند که علاوه بر تکمیل بند 16 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، این افراد باید یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر را نیز داشته باشند.

گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار باشد، دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال 1389 صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و کارت آمایش مرحله ششم صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از جمله این مدارک اقامتی است.

فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران مجاز به شرکت در آزمون دوره دکتری تخصصی سال 90 هستند. در هر مرحله ای که مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح تشخیص داده شود از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ثبت نام پذیرفته شدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد شیوه نامه ثبت نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است، انجام می پذیرد. داوطلبان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه پذیرفته نیست.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور اگر اتباع غیرایرانی که در ردیف پذیرفته شدگان نهایی این آزمون قرار گرفته اند، در زمان ثبت نام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاری نکرده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد. تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی دانشگاه های پیام نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی (ص) العالمیه ممنوع است.

کلیه پذیرفته شدگان غیرایرانی دوره روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نیستند و در صورت پذیرش و اعلام قبولی داوطلبان غیرایرانی در مناطق ممنوعه، پذیرش آنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آن مناطق کان لم یکن تلقی می شود.

پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته های خاص و حساس اکیداً ممنوع است. کلیه اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری سال 90 در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده لازم است در زمان ثبت نام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند.

به گزارش مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در روز پنجشنبه 25 فروردین سال 90 برگزار می شود.