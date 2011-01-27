بخش استانی پنجمین جشنواره بین المللی شعر فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، شعرهای این جشنواره باید با محوریت موضوعاتی چون شهیدان حماسه آفرین، دهه فجر و امام خمینی (ره)، ولایت و امامت، استقلال و آزادی، پایداری، دشمن شناسی، جنگ نرم، حجاب و عفاف، اتحاد و همبستگی، وطن و شعر کودک باشد.

همچنین شاعران شرکت کننده در این جشنواره می توانند آثار خود را در قالب های کلاسیک، نیمایی، سپید، سرود و ترانه و به زبان های ترکی و فارسی ارائه نمایند.

این جشنواره در سه رده سنی کودک و نوجوان تا دوازده سال ، جوانان تا سی سال و بزرگسالان از سی به بالا برگزار می شود.

شاعران علاقمند می توانند سه نمونه از آخرین اشعار خود را حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه به دبیرخانه جشنواره واقع در فرهنگسرای امام خمینی (ره) دفتر انجمن ادبی فرهنگی فریاد ارسال کنند.

بخش استانی پنجمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر روز شنبه 16 بهمن ماه ساعت 15 در آمفی تئاتر سهروردی برگزار خواهدشد.