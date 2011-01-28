  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

در سی و دومین سالگرد انقلاب/

بانوان خراسان شمالی 2200 برنامه اجرا می کنند

بانوان خراسان شمالی 2200 برنامه اجرا می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان استاندار خراسان شمالی گفت: همزمان با دهه فجر بانوان خراسان شمالی دو هزار 222 برنامه به شکرانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان اجرا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عصمت محمودی مظفر بعد از ظهر پنج شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: کمیته بانوان استان برای بانوان خراسان شمالی در ایام دهه فجر دو هزار و 222 برنامه طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: برنامه های این کمیته در هفت شهرستان استان طراحی و توسط بانوان اجرا ی شود.

وی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی، برگزاری همایشها و مسابقات علمی فرهنگی و هنری ،دیدار با خانواده شهدا، برگزاری جشن ها، رونمایی از کتاب، مقاله نویسی، برگزاری شعر بانوی انقلاب به مناسبت بزرگداشت همسر امام خمینی(ره) و تقدیر از 32 زن برتر استان از جمله برنامه های این کمیته در این ایام است.

وی تعداد فعالیت علمی بانوان در استان را 52 فعالیت اعلام کرد و افزود: در این ایام در سطح استان 69 کارگاه آموزشی با رویکرد تحکیم بنیان خانواده و آموزش ارتقاء سلامت برای بانوان برگزار می شود.

مشاور استاندار خراسان شمالی در امور بانوان ادامه داد: این کمیته 68 همایش و 167 مراسم جشن با حضور بانوان در استان اجرا می کند.

محمودی مظفر همچنین از تقدیر 32 زن برتر استان توسط این کمیته نیز خبر داد و گفت: مراسم تقدیر از این بانوان 18 بهمن ماه در روز استحکام ومنزلت زن در استان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این کمیته به مدت هفت روز در هفت شهرستان استان حضور پیدا می کند و به اجرای برنامه های خود می پردازد.

وی اضافه کرد: این کمیته در روز12 بهمن ماه به شهرستان مانه وسملقان می رود و در روزهای دیگر به جز ایام تعطیل در سایر شهرستان های استان حضور پیدا می کند.

استاندار خراسان شمالی در امور بانوان گفت: در سطح استان 71 پایگاه آموزشی برای آموزش تحکیم بنیان خانواده در استان راه اندازی شده است و بانوان می توانند دراین ایام به این پایگاه ها مراجعه کنند.

کد مطلب 1240636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه