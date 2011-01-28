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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

تجهیز رسانه های گروهی جهت بیان دستاوردهای انقلاب ضروری است

تجهیز رسانه های گروهی جهت بیان دستاوردهای انقلاب ضروری است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی خواستار تجهیز رسانه های گروهی استان در راستای بیان دستاوردهای انقلاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی روز پنجشنبه در جلسه کمیته فرهنگ و امور اجتماعی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم همکاری رسانه‌های گروهی جهت انعکاس دستاوردهای انقلاب در ایام دهه فجر، افزود: اصحاب رسانه‌های گروهی باید با تجهیز امکانات در دسترس خود واقعیت‌های انقلاب، اهداف و نتایج آن را به ملت انعکاس داده تا برای دشمنان مجال برای شایعه پراکنی و ناچیز جلوه دادن پیشرفت‌های ایران باقی نماند.

وی میزبانی رویدادهای فرهنگی منجر به توسعه آذربایجان غربی می‌شود، بیان داشت: مسئولان دستگاههای مختلف باید از میزبانی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استقبال کنند تا آذربایجان غربی در همه ابعاد توسعه قابل توجهی پیدا کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: پذیرش میزبانی همایشها و جشنواره‌ها در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای به تجارب عملی مدیران افزوده و از این رو در راستای پیشرفت همه جانبه استان باید دستگاهها برای اجرای برنامه‌های مختلف داوطلب شده و برای کسب خروجی مطلوب از تمام سرمایه‌های مالی، معنوی و انسانی استفاده مطلوب داشته باشند.

محبوبی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایام دهه فجر در پیش رو بوده که این ایام فرصت مغتنمی را به دست داده تا مسئولان با بکارگیری همه ظرفیتهای موجود در حوزه فرهنگ و هنر برنامه‌های فاخری را برگزار کنند.

این مسئول در ادامه سخنان خود به اهمیت توجه مسئولان دستگاههای مختلف به شاخص‌های فرهنگی استان اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های مختلف باید به صورت مستمر و هدف ‌دار در جلسه‌های این کمیته شرکت کنند تا ظرفیتهای موجود در بخش فرهنگ و هنر استان به فعلیت در آید

کد مطلب 1240670

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