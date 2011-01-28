تجهیز رسانه های گروهی جهت بیان دستاوردهای انقلاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی روز پنجشنبه در جلسه کمیته فرهنگ و امور اجتماعی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم همکاری رسانههای گروهی جهت انعکاس دستاوردهای انقلاب در ایام دهه فجر، افزود: اصحاب رسانههای گروهی باید با تجهیز امکانات در دسترس خود واقعیتهای انقلاب، اهداف و نتایج آن را به ملت انعکاس داده تا برای دشمنان مجال برای شایعه پراکنی و ناچیز جلوه دادن پیشرفتهای ایران باقی نماند.
وی میزبانی رویدادهای فرهنگی منجر به توسعه آذربایجان غربی میشود، بیان داشت: مسئولان دستگاههای مختلف باید از میزبانی برنامههای فرهنگی و اجتماعی استقبال کنند تا آذربایجان غربی در همه ابعاد توسعه قابل توجهی پیدا کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: پذیرش میزبانی همایشها و جشنوارهها در سطوح بینالمللی و منطقهای به تجارب عملی مدیران افزوده و از این رو در راستای پیشرفت همه جانبه استان باید دستگاهها برای اجرای برنامههای مختلف داوطلب شده و برای کسب خروجی مطلوب از تمام سرمایههای مالی، معنوی و انسانی استفاده مطلوب داشته باشند.
محبوبی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایام دهه فجر در پیش رو بوده که این ایام فرصت مغتنمی را به دست داده تا مسئولان با بکارگیری همه ظرفیتهای موجود در حوزه فرهنگ و هنر برنامههای فاخری را برگزار کنند.
این مسئول در ادامه سخنان خود به اهمیت توجه مسئولان دستگاههای مختلف به شاخصهای فرهنگی استان اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان دستگاههای مختلف باید به صورت مستمر و هدف دار در جلسههای این کمیته شرکت کنند تا ظرفیتهای موجود در بخش فرهنگ و هنر استان به فعلیت در آید.
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