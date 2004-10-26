فوتبال و جامعه ايران، هر دو پيشرفت كرده اند / حالا تيم ايران شخصيت جهاني دارد

* پس از چند سال حضور در فوتبال ايران، نظرتان نسبت به فوتبال ايران و مردم ما چيست؟

** چهار سال از حضور من در ايران مي گذرد و قرار است دو سال ديگر هم در اين فوتبال حضور داشته باشم، خب اين مدت زمان طولاني نشان از اين دارد كه توانسته ام خودم را با مردم و فرهنگ ايران تطبيق بدهم. من و همكارانم پس ازحضوردر ايران برداشت اوليه مان نسبت به اين جا عوض شد. ضمن اينكه بايد بگويم درطول سه سال گذشته، نوع زندگي مردم شما هم با تغيير مواجه شده و اگر بخواهم براي اين موضوع مثال بزنم، ترافيك را عنوان مي كنم كه فرهنگ آن در كشور شما رو به بهبود بوده است. جهانگردان هم به كشور شما سفر مي كنند و ما هر وقت مي خواهيم هتل رزرو كنيم مي گويند جا نداريم و همه اينها نشان مي دهد اتفاقات مثبتي براي كشور ايران افتاده است. اين تغييرات در فوتبال ايران هم محسوس است. آمدن من مصادف شد با برگزاري مسابقات ليگ برتر و امسال چهارمين سال اين رقابتها را پشت سر مي گذاريم.

* حالا كه صحبت از ليگ به ميان آمد، فرصت را مغتنم شمرده و از شما مي خواهيم نظرتان را در ارتباط با ليگ برتر ايران بيان كنيد.

** ليگ برتر درايران، سال به سال با پيشرفت همراه بوده و بازيكنان شهرستاني بسياري توانستند به وسيله اين ليگ خودشان را مطرح كنند. اصفهان، شيراز، رشت، مشهد و تبريز، همپاي تهران به فوتبال خود بها داده اند و همه اين چيزها به رشد و پيشرفت فوتبال در كشور كمك مي كند و نتايج تيم ملي هم به اين پيشرفت كمك مي كند. ضمن اينكه فوتبال ايران در اين سه سال اخير مثل جامعه با رشدو ترقي همراه بوده و مردم از اين بابت خوشحال هستند. ايراني ها مردمي عاطفي هستند و به وطن خود عشق مي ورزند و از اينكه تيم ملي به جام جهاني راه پيدا كند، بسيار به خود مي بالند.

* تيم ملي قبل از اينكه به قطر برود و با تيم ملي اين كشور ديدار كند، با تيم ملي آلمان بازي كرد. نظرتان نسبت به اين ديدار و البته بازي قطر چيست؟

** قبل از هر چيز بايد به استقبال پر شمار هواداران از اين ديدار اشاره كنم. من وقتي با يك خبرنگار آلماني صحبت مي كردم از اين همه شور و استقبال به وجد آمده بودند و گفتند چنين چيزي را در هيچ كجاي نديده اند. ضمن اينكه آلماني ها تحت تاثير سطح فوتبال ما قرار گرفتند و ديدار پاياپايي را شاهد بوديم. پس از آن هم به قطر سفر كرديم و توانستيم با پيروزي بر اين تيم، تقريبا حضور خود را در مرحله دوم جام جهاني محقق كنيم. پس از اين بازي با دوستان خود به خارج از كشور رفتم كه همه آنها متفق القول بودند كه تيم ايران پيشرفت خوبي داشته است.

* چه ميزان به نقش خودتان در پيروزي هاي ايران اعتقاد داريد؟

** فكر مي كنم بازيكنان در اولويت هستند و علاقه و خواست خود اينها بود كه سبب موفقيت تيم ملي مي شود. البته نمي توانم تلاش و كوشش همكاران خودم را ناديده بگيرم و جا دارد كه از آنها به خاطر حمايت هايي كه از تيم ملي به عمل آورده اند تشكر كنم. از مرحوم رنجبر، آقاي شاهرخي، داود بگوويچ، فركي و سجادي و صد البته كادر پزشكي شامل خانلري و ساعدي فركمال تشكر را دارم. نقش رسانه ها هم خيلي اهميت داشته و بدون حضور آنها ما نمي توانستيم به اين موفقيت ها دست پيدا كنيم.

* نظرتان نسبت به انتقاد رسانه ها چيست؟

** من با انتقاد هيچ مشكلي ندارم و براي سلايق مختلف احترام قائلم. اما دوست دارم انتقادات و اظهار نظرها مستند باشد. ضمن اينكه من و هركس ديگري دوست ندارد حرفهايي از زبان او چاپ شود كه هرگزگفته نشده و اين دروغ نويسي ها باعث آزار من مي شود. مثلا از قول من نوشته بودند كه ورزشگاه آزادي براي ديدار پرسپوليس و استقلال پر نمي شود حال آنكه من مي دانم از اين ديدار تماشاگران زيادي ديدن خواهند كرد. من هرگز چنين چيزي را نگفته ام و اين همان چيزي است كه من به عنوان دروغ نويسي از آن ياد مي كنم و از شنيدنش ناراحت مي شوم. خود من به خاطر اين دربي، مسافرتم به كرواسي را به تاخير انداختم. بگذاريد به مثال ديگري اشاره كنم. يكي از روزنامه ها بعد از پايان بازي با اردن از قول من نوشته بود كه خداداد به اندازه يك دروازبان هم نمي دود اما خودتان مي دانيد كه من اين حرفها را نمي زنم و از شنيدن آن هم ناراحت مي شوم. اصلا در ادبيات من نيست كه اين گونه حرف بزنم و اگر موردي باشد به طور خصوصي به خود بازيكنان مي گويم. ضمن اينكه من و بازيكنان اگر هم با يكديگر مشكلي پيدا كنيم، خودمان آن را حل مي كنيم و نمي گذاريم به روزنامه ها بكشد. خوشحالم از اينكه در حال حاضر اين اعتماد بين كادر فني تيم ملي و بازيكنان به وجود آمده است.

* به خط دفاعي تيم ملي ايران همواره انتقاد وارد است. توانايي خط مياني و حمله تيم ما به مراتب بالاتر از توانايي خط دفاعي است. در اين مورد چه نظري داريد؟

** اولا بايد بگويم دفاع فقط درآن حوزه نيست. هر 11 بازيكن بايد در كار دفاعي شركت كنند و هر كدام از بازيكنان به هنگام دفاع، وظايف ويژه اي دارند كه بايد به آن جامه عمل بپوشانند. وحيد هاشميان يكي از بازيكنان تيم ماست كه به هنگام دفاع عقب مي كشد و به مدافعان كمك مي كند. اما فوتبال ايران به دليل روحيه تهاجمي، همواره در نمايش كارهاي دفاعي با نوعي ضعف همراه بوده است. ايراني ها در مصاف با حريف شجاعانه بازي مي كنند و ترسو نيستند و همين موضوع سبب مي شود كه در دفاع با مشكلاتي مواجه باشيم. با اين حال بازيكنان خط حمله به هنگام دفاع عقب مي كشند و به خط دفاعي كمك مي كنند. بهتر است من اين موضوع را ناهماهنگي بين خطوط تلقي كنم تا ضعف در خط دفاعي.

* براي بازي مقابل لائوس كه اتفاقا بازي بسيار مهمي هم هست چه تدابيري انديشده ايد؟

** ما نهايتا براي بازي مقابل لائوس، 4 يا 5 جلسه مي توانيم تمرين كنيم. لژيونرهاي ما هم دو، سه روز قبل از بازي مي رسند. بايد در بازي مقابل لائوس، هماهنگ باشيم و نظم و سازمان تيمي داشته باشيم. بگذاريد خيالتان را راحت كنم. بازي با لائوس نبايد فكر كنيم مي توانيم برنده شويم. ليختن اشتاين يكي از ضعيف ترين تيم هاي اروپاست اما در بازي مقابل پرتغال نايب قهرماني اروپا، با دو گل از اين تيم پيش مي افتد و بازي در نهايت با حساب دو بر دو به پايان مي رسد. اين بزرگ ترين موفقيتي است كه اين تيم ظرف 40 سال گذشته به آن دست پيدا كرده است. فوتبال با كسي شوخي ندارد. ما در فوتبال تيم ضعيف نداريم و هر تيمي مي تواند برنده از ميدان خارج شود.

* در بازي مقابل قطر ابراهيم ميرزاپور غايب بود. عملكرد سيدمهدي رحمتي را در اين ديدار چگونه ارزيابي كرديد؟

** رحمتي در بازي مقابل قطر يك بار هم شيرجه نرفت و هيچ شوتي را هم مستقيم دريافت نكرد. اولين سانتر بازيكن قطر را بايد به دفع توپ اقدام مي كرد اما اين كار را انجام نداد. اگر من خبرنگار بودم به او نمره نمي دادم. ضمن اينكه بايد بگويم تيم ملي با وجود ميرزاپور، رحمتي و رودباريان دروازبان خوبي دارد.

* نصرتي در آخرين بازي تيم ملي عملكرد خوبي نداشت. آيا از او در بازي هاي آينده استفاده خواهيد كرد؟

** نصرتي بازيكن خوبي است و مي توانم بگويم او در بازي مقابل قطر به طور اتفاقي عملكردخوبي نداشت. اما اگر در بازي هاي آينده اشتباه كند، موقعيتش را در تيم از دست خواهد داد. با اين حال فكر نمي كنم اشتباهات اين مدافع تكرار شود.

* جناح چپ تيم ملي ضعيف تر از جناح راست است. علت اين امرچيست.

** ايده آل ترين حالت، وقتي است كه شما كناره هاي مساوي داشته باشيد اما هيچ تيمي در دنيا كناره هاي همسطح ندارد. برزيل با داشتن كافو و روبرتو كارلوس در راست و چپ، واجد چنين شاخصه اي است اما در انگلستان سمت راست به خاطر وجود ديويد بكهام قوي تر از سمت چپش است. در تيم ما هم مهدوي كيا و كعبي در كناره ها حضور دارند. البته اين را هم به شما بگويم كه در تيم ملي، بين بازيكنان كناري چندان تفاوتي وجود ندارد و اگر دقت كنيد مي بينيد كه تيم ما از سمت چپ هم حملات خوبي را تدارك مي بيند. كعبي با مهدوي كيا هماهنگي خوبي دارد و همين كه السد قطر او را جذب كرده نشان مي دهد كه بازيكن خوبي است. ضمن اينكه جا دارد در اينجا به نيكبخت واحدي هم اشاره كنم. او در طول فصل گذشته با مصدوميت هاي زيادي دست به گريبان بود تا آنجا كه نتوانست به همراه ما به چين بيايد. در قسمت چپ فقط ستار زارع مي ماند كه اولين بازي اش را در جام ملت هاي براي تيم ملي انجام داد.مردم از او توقع دارند مثل روبرتو كارلوس و مالديني بازي كند.

* شما در جايي گفته بوديد تيم ايران خاصيتي دارد كه كمتر تيمي در جهان دارد، آن خاصيت را نام ببريد؟

** تيم ما مي تواند روشهاي مختلفي از بازي را ارائه كند. مي توانيم از كناره هاي حمله كنيم، مي توانيم از عمق يا وسط به خط دفاعي حريفان بزنيم، سانترمي كنيم، شوت مي زنيم و توانايي بازيكنان دربازي انفرادي، همه اين چيزها به ما كمك مي كند تا تيمي متمايز داشته باشيم. مجموعه اين عوامل به ما كمك مي كند تا در بازيهاي مرحله دوم عملكرد خوبي از خود به نمايش بگذاريم. اكنون بايد بر روي انسجام و هماهنگي تيم كار كنيم. دفاع ما نبايد اشتباهات قبلي را مرتكب شود. اميدوارم مدافعان ما در بازيهاي ملي، اشتباهي كه نصرتي مقابل استقلال مرتكب شد را مرتكب نشوند.

* با اين حساب بايد خيالمان از بابت حضور بر جام جهاني 2006 راحت باشد؟

** هرگز چنين نيست. امروز هم تيم هاي دنيا ساعات بسياري را صرف تمرين فوتبال مي كنند. روزي دو جلسه تمرين در دستور كار اكثر تيم ها قرار دارد و از طرفي ديگر بايد قبول كنيم كه سطح تاكتيكي تيم ها رشد كرده و اگر ما فاقد چنين ويژگي هايي باشيم، هر حريفي ما را آزار مي دهد. در بازيهاي جام جهاني كره و ژاپن، فرانسه با اينكه قهرماني جهان و اروپا را يدك مي كشيد با مجموعه اي از بهترين بازيكنان جهان در بازي مقابل سنگال شكست خورد. ايتاليا و انگلستان هم همين وضع را داشتند. بنابر اين در فوتبال امروز كار مشكلي است كه بخواهيد حريفان خود را آسان بگيريد. هر بازي، تا پايان جنگ و مبارزه است.

* بعد از انجام بازي با آلمان حالا همه علاقمندان انتظار بازي با تيم هاي بزرگ را دارند. آيا اين خواسته عملي خواهد شد؟

** خواسته آنها درست است اما بايد قبول كرد كه برگزاري چنين مسابقاتي به اين آساني نيست، دوست دارم مردم ايران اين موضوع را درك كنند كه خواسته آنها يك بحث است و برگزار كردن اين بازي ها بحثي ديگر. بعد از بازي با آلمان ما انگيزه زيادي براي برگزار كردن ديدارهايي با تيم هاي بزرگ داريم اما واقعيت اين است كه اكثر اين تيم ها تا جام جهاني 2006 برنامه هايشان را تنظيم كرده اند و جاي خالي ندارند. با اين حال تمام تلاش ما اين است كه با بهترين تيم هاي دنيا مسابقه بدهيم چرا كه چنين بازيهايي به تيم ملي ايران كمك مي كند جايگاه واقعي اش را بشناسد. همچنين اين ديدارها كمك مي كند كه ما نقاط ضعف مان را بهتر شناسايي كنيم و متوجه شويم كه در چه مسيري بايد سوق پيدا كنيم. برگزاري اين مسابقات كمك مي كند تا بازيكنان ما اعتماد به نفس و تجربه بالايي كسب كنند. قبل از بازي با آلمان و اس رم خيلي ها به نتيجه اين ديدارها با شك و ترديد نگاه مي كردند كه تاحدودي واقع بينانه بود. ما از اين بازيها ترس داشتيم اما واقعيت را هم بايد پذيرفت كه بدون باخت و بدست آوردن نقاط ضعف نمي توان نتيجه گرفت. اين بازيها به من كمك كرد كه در چند ديدار اخير تيم ملي نتيجه بگيرم.

* بيادماندني ترين بازي دوران حضور شما در ايران به كدام ديدار مربوط مي شود؟

** مسلمان بازي با آلمان براي من عظيم و شگفت انگيز بود. مسابقات جام ملتهاي آسيا هم در يادم مانده و هميشه آن بازيها را به خاطرخواهم داشت. جو قبل از بازي با اردن و قطر هم هميشه در ذهنم خواهد ماند. چون آن زمان شرايطي ايجاد شده بود كه سرنوشت فوتبال ايران طور ديگري رقم مي خورد. اما خوشبختانه بازيكنان ما بهترين شكل قضيه را نشان دادند و دو پيروزي شيرين بدست آوردند. قهرماني در بازيهاي آسيايي پوسان هم خاطره خوبي براي من بود. من با تيم ملي ايران لحظات بيادماندني زيادي داشته ام.

* با اين همه خاطره خوب فكر مي كنيد آخرين خاطره شيرين كه راهيابي به جام جهاني است هم در ذهن شما شكل خواهد گرفت؟

** من به صعود به جام جهاني خيلي خوش بين هستم. دليل اين خوش بيني هم بازيكناني است كه در دست دارم. آنها توانايي بسيار بالايي دارند كه هنوز تمامي اين توانايي ها را بروز نداده اند. تيم ملي ايران در چند بازي اخير نتايج بسيار خوبي گرفته و همين موضوع او را اميدوار مي كند كه به جام جهاني صعود كنيم.

* واكنش مطبوعات كرواسي نسبت به حضور شما در مقابل تيم ملي آلمان چه بود؟

** بعد از اين بازي خبرنگاران زيادي با من تماس گرفتند اما چون همان زمان تيم ملي كرواسي نيز درگير مسابقات انتخابي جام جهاني بود توجه اكثر مطبوعات هم به اين تيم بود. با اين حال خبرنگاران كرواسي در تماسهايي كه با من داشتند ابراز اميدواري كردند كه تيم ملي ايران به جام جهاني صعود كند. آنها قبلا قول داده بودند كه براي ديدار ايران و آلمان چند خبرنگار را به تهران بفرستند اما عملا اين طور نشد.

* بلاژويچ با شما تماسي نداشت؟

** نه، صحبت خاصي در اين مورد نكرديم.

* حتما مي دانيد كه بلاژويچ كانديدا رياست جمهوري كرواسي شده، تصور مي كنيد او در اين انتخابات پيروز شود؟

** چيرو در كرواسي طرفداران بسيار زيادي دارد، ضمن اينكه تمام خارجي هاي كرواسي هم به بلاژويچ راي خواهند داد مطمئنان او از حمايت ما هم برخوردار خواهد بود و من در تمام مصاحبه هايم از ايشان حميات خواهم كرد. بلاژويچ هميشه با سياست اجين بود و به اين جمع بندي رسيده كه مي تواند در انتخابات رياست جمهوري شركت كند. او طرفداران بسيار زيادي دارد اما چيزي كه بايد به آن احترام گذاشت شور و اشتياقي است كه چيرو به پيشرفت دارد.

* شما پس از حرف و حديثهاي فراواني قراردادتان را با فدراسيون فوتبال تمديد كرديد، فكر مي كنيد برخورد فدراسيون در اين مورد با شما درست بود؟

** به نظر من ديگر نيازي نيست كه بخواهيم در اين مورد صحبت كنيم. آن زمان فدراسيون فوتبال در شرايط آساني قرار نداشت و در پيش بودن بازي با آلمان فشار زيادي به مسوولان تحميل كرده بود. البته در همان زمان صحبت هايي مطرح شده بود كه فدراسيون بايد به آن توجه مي كرد. مثلا اگر ما آن بازي را مي برديم اتفاقات جديدي مي افتاد و اگر مي باختيم شرايط كاملا فرق مي كرد. فكر مي كنم آن زمان فدراسيون بايد شرايط مالي مرا مي پذيرفت چون من ريسك بزرگي مي كردم. با اين حال فكر مي كنم مسائل مالي و مبلغ قرار داد من و همه مربيان مطالبي است كه هميشه براي خبرنگاران جذابيت داشته است. البته اين موضوع را عنوان كنم كه حقوقي كه من مي گرفتم معمولي ترين حقوق است كه يك مربي مي گيرد.

* براي آينده تيم ملي برنامه ريزي كرده ايد؟

** ما فعلا تمام توانمان را معطوف به بازي با لائوس كرده ايم. بعد از اينكه اين بازي را با پيروزي پشت سر گذاشتيم و تكليف صعودمان مشخص شد آنوقت اواخر دسامبر ديداري تداركاتي برگزار خواهيم كرد. ابتداي ماه ژانويه هم قبل از حضور در مرحله پاياني رقابتهاي مقدماتي جام جهاني ديدار تداركاتي ديگري برگزار خواهيم كرد. تصور مي كنم فروردين ماه چند ديدار تداركاتي خواهيم داشت. با اين حال من تا پايان مسابقات جام جهاني 2006 براي تيم ملي ايران برنامه ريزي كرده ام و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. فعلا تمام توان تيم ملي را براي موفقيت در ديدار با لائوس خواهيم گذاشت چرا كه پله اول برنامه هاي بعدي پيروزي بر همين تيم است.