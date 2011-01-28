دو سرشاخه شرکتهای هرمی در کرج شناسایی شدند

رئیس پلیس آگاهی استان تهران و البرز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: گزارش هایی از آغاز فعالیت یک شرکت هرمی به نام اینوست تری اف اس ( invest 3fs) به صورت گسترده در استان های تهران و البرز به دایره مبارزه با جرائم رایانه ای و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان تهران واصل شد که بلافاصله ماموران پلیس آگاهی دو سرشاخه اصلی این شرکت هرمی را در یکی از محلات کرج بازداشت کنند.

سرهنگ حمید رضا گل صباحی افزود: در بررسی های ماموران مشخص شد این افراد در مدت یک سال از فعالیت مخفیانه خود بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون ریال از شهروندان این استانها کلاهبرداری کرده اند.

وی گفت: هر کدام از این اعضای شرکت هرمی که با سرشاخه های خود در یکی از کشورهای منطقه در ارتباط بودند بیش از 400 نفر زیر شاخه داشتند و از هر کدام از زیر شاخه های خود بابت عضویت در این شرکت هرمی و سرمایه گذاری در آن، 15 میلیون ریال دریافت کرده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران و البرز افزود: با توجه به بازداشت این افراد که به عنوان تنها پل ارتباطی این شرکت هرمی در داخل کشور محسوب می شدند فعالیت این شرکت بطور کامل متوقف شده است.

سرهنگ گل صباحی گفت: با توجه به اینکه ممکن است افراد دیگری هم توسط اعضای این شرکت هرمی مورد کلاهبرداری و اغفال قرار گرفته باشند در صورتیکه شهروندان شکایتی از فعالیت این افراد دارند می توانند برای شناسایی این افراد و اعلام شکایت خود به پلیس آگاهی استان تهران و البرز واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.