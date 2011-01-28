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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

بنا در گفتگو با مهر:

قول کسب مدال در المپیک را نمی‌دهم/ امکانات فعلی جوابگوی انتظارات نیست

قول کسب مدال در المپیک را نمی‌دهم/ امکانات فعلی جوابگوی انتظارات نیست

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: با امکاناتی که در گوانگجو چهار مدال طلا کسب کردیم، قول کسب مدال در المپیک لندن را نمی دهم.

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مرحله اول اردوی آمادگی ما از روز 25 دی ماه آغاز شده است که  امروز جمعه در پایان این اردو با 10 کشتی گیر راهی جام "وهبی امره" ترکیه شدیم.

وی ادامه داد: نفرات اعزامی به ترکیه کشتی گیران برتر رقابتهای قهرمانی کشور هستند و ما برای محک زدن آنها و انتخاب بهترین نفرات برای جام جهانی بلاروس و همچنین حفظ مراودات ورزشی با ترکیه ای ها در این جام شرکت می کنیم.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: پس از این جام اردوی ما برای حضور در جام جهانی بلاروس در اواخر بهمن آغاز می‌شود و ما با ترکیبی از کشتی گیران حاضر در ترکیه و برخی ملی پوشان  در مسکو و گوانگجو در این مسابقات شرکت می کنیم تا هم پشتوانه سازی کرده و هم از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کنیم.

بنا تصریح کرد: 20 ماه تا المپیک لندن باقی مانده است. همه از کشتی انتظار مدال دارند ولی من می گویم با امکانات و بودجه ای که در گوانگجو 4 مدال طلا کسب کردیم نمی توانم قول مدالی برای المپیک لندن بدهم و این را گفتم چون باید واقعیت را به مردم گفت.

وی درپایان خاطرنشان کرد: سال آینده در رقابتهای جهانی ترکیه ابتدا باید سهمیه المپیک کسب کنیم و امیدوارم درنهایت در المپیک لندن نیز مانند گوانگجو برای  مردم عزیز ایران افتخارآفرین باشیم.

کد مطلب 1240693

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