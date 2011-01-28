کاریکاتورهای جشنواره فجر به البرز آمدند

به گزارش خبرنگار مهردر کرج، سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در حالی برگزار می شود که بخشی از نمایشگاه کاریکاتور این جشنواره در محل نگارخانه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.



این جشنواره که در بخش کاریکاتور با موضوعات آزاد، چهره و کمیک استریپ در استان البرز برپا خواهد شد از روز 17 بهمن ماه در نگارخانه این اداره کل آغاز به کار خواهد کرد.



همچنین دو سالانه پوسترهای عکس و مروری بر پوسترهای جشنواره فیلم و هنرهای تجسمی فجر نیز همزمان با این رویداد هنری در استان البرز برپاست و علاقمندان می توانند برای تماشای آثار به نگارخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقع در بلوار مطهری مراجعه نمایند.