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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۴

تیم بسکتبال شهرداری گرگان میهمانش را با شکست بدرقه کرد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان میهمانش را با شکست بدرقه کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته نهم دور رفت رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور برابر تیم بانک سامان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها شامگاه پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد.

در این رقابتها، تیم شهرداری گرگان با نتیجه 64 بر 61 برابر تیم بانک سامان به پیروزی رسید و گیم های اول و سوم به برتری رسید.

15 بر 12 و 26 بر 11 نتایج تیم شهرداری گرگان در این گیم هاست و در گیم دوم با نتیحه 18 بر 18 مساوی شدند.
 
همچنین تیم بانک سامان گیم چهارم این رقابت برابر حریفش به پیروزی دست یافت.
 
تیم بسکتبال شهرداری گرگان اکنون دارای 11 امتیاز است و در رده نهم جدول قرار دارد.
کد مطلب 1240705

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