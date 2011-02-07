دیگر دوبنده تیم ملی را از دست نخواهم داد

رضا یزدانی کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حضور در بازیهای آسیایی گوانگجو اولین حضور رسمی ام در وزن 96 کیلوگرم بود و به همین دلیل نتوانستم در حد توانایی ام کشتی بگیرم.



وی تصریح کرد: به هرحال در اولین حضور جدی ام در این وزن نتیجه خوبی را کسب کردم و وقتی از سکوی قهرمانی پایین آمدم تصمیم گرفتم دیگر مانند گذشته دوبنده تیم ملی را براحتی از دست ندهم.

یزدانی تاکید کرد: پس از این مسابقات دچار سرماخوردگی شدم و به همین دلیل نتوانستم در این مدت تمرینات خود را بخوبی دنبال کنم ولی تلاش کردم در دیدارهای که برای تیم شهدای جویبار در مرحله مقدماتی لیگ کشتی به میدان رفتم توانمندیهای خود را نشان دهم و خوشبختانه با شکست گوگشلیدزه گرجستانی به حرف و حدیث ها پایان دادم.

دارنده دو مدال برنز جهان اظهار داشت: امیدوارم تیم شهدای جویبار در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد که روز سه شنبه برگزار می‌شود با شکست تیمهای گاز مازندران و نفت تهران قهرمان لیگ شده و این افتخار برای اولین بار نصیب یک تیم مازندرانی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها هدفم کسب مدال در المپیک 2012لندن است و برای رسیدن به این مهم با تمام وجود تمرین می کنم زیرا از این به بعد تنها این مدال راضی ام می کند.