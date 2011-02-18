قهرمانی در مسابقات انتخابی جام تختی گام اول برای تصاحب دوبنده تیم ملی است

عباس دباغی، کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از رقابت‌های جهانی دوباره از وزن 60 کیلوگرم به وزن 55 کیلوگرم آمدم تا در بازی‌های آسیایی گوانگجو به میدان بروم اما فرصت حضور در گوانگجو را پیدا نکردم.

وی تصریح کرد: پس از این رقابت‌ها مدتی از ناراحتی نتوانستم تمرین کنم اما بهرحال تصمیم گرفتم با توجه به شرایط وزنی‌ام به وزن 60 کیلوگرم باز گردم و در رقابت‌های انتخابی جام تختی به مقام نخست رسیدم.

دباغی تاکید کرد: می خواهم اولین استارت جدی‌ام در وزن 60 کیلوگرم رقابت‌های جام تختی باشد و امیدوارم با موفقیت در این مسابقات راهم برای تصاحب دوبنده تیم ملی هموار شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانم با ادامه تمریناتم در رقابت‌های مورد نظر کادر فنی تیم ملی به میدان بروم و در مسابقات مهم آینده بخصوص المپیک لندن صاحب دوبنده تیم ملی شوم.

رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام تختی طی روزهای 6 تا 8 اسفندماه در جزیره کیش برگزارمی شود. این مسابقات انتخابی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی روسیه و آسیایی ازبکستان است.