حضور تمامی مدعیان در رقابتهای انتخابی تیم ملی الزامی است

محمد طلایی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه مسابقات آسیایی و جهانی نوجوانان مردادماه سال آینده برگزار می شود، رقابت های انتخابی را برای انتخاب بهترین آزاد کاران در اوایل سال 90 برگزار می کنیم.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: با حضور نفرات منتخب در تورنمنت ها بهترین تیم را برای رقابت های آسیایی و جهانی انتخاب می کنیم و در کنار آن نفرات چهارم و پنجم به عنوان پشتوانه حفظ می شوند.

دارنده مدال نقره جهان با اشاره به اینکه رقابتهای جهانی پس از 10 سال وقفه دوباره در این رده سنی برگزار می شود، تصریح کرد: علاوه بر کسب عناوین قهرمانی در مسابقات آسیایی و جهانی بحث پشتوانه سازی نیز مطرح است زیرا همین استعدادها، قهرمانان تیم ملی را در آینده تشکیل می دهند.



دارنده مدال برنز جهان تاکید کرد: برای بهره گیری از تمامی استعدادهای کشتی در رده سنی پایه باید با وزارت آموزش و پرورش تعامل مناسبی داشته باشیم تا هرچه بیشتر به اهداف خود نزدیک شویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مرحله اول اردوی ما از 16 بهمن ماه آغاز می شود که این اردوی 12 روزه بیشتر به شناخت نفرات اختصاص دارد و در کنار آن تلاش می کنیم کشتی گیران را با نوع تمرینات مد نظر کادر فنی نیز هماهنگ کنیم.



مسابقات کشتی قهرمانی آسیا و جهان به ترتیب مردادماه سال آینده در تایلند و مجارستان برگزار می شود.