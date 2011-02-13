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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۲

رافائل مارتینتی:

مربیان ایرانی باید به دانش روز مجهز شوند/ دو کشتی متفاوت را شاهد هستیم

مربیان ایرانی باید به دانش روز مجهز شوند/ دو کشتی متفاوت را شاهد هستیم

رئیس فدراسیون جهانی کشتی گفت: مربیان کشتی ایران باید به دانش و علم روز دنیای کشتی مجهز شوند تا بتوانند خود را به استانداردهای مربیگری برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی با بیان این مطلب افزود: کشتی ایران از قدرتهای برتر در کشتی دنیاست اما معتقدم مربیان کشتی این کشور باید به دانش روز دنیا مجهز شوند.

وی ادامه داد: به طور مثال من در برخی مسابقات بین المللی می بینم که کشتی گیران ایرانی در دو تایم کشتی های متقاوتی را به نمایش می گذارند که کاملا با هم متفاوت است و این نشان می دهد که این مربیان باید با شرکت در کلاسهای مختلف به دانش روز مجهز شود.

مارتینتی با اشاره به اینکه ایران به دلیل برگزاری همزمان مسابقات مردان و زنان نمی تواند میزبانی رقابتهای قاره ای و جهانی را بر عهده بگیرد در پایان خاطرنشان کرد: ایران از قدرتهای برتر در دنیای کشتی است و اگر می خواهد در سطح جهان باقی بماند باید بیشتر در میادین مختلف باشد و بر عهده گرفتن کلاسهای مربیگری و داوری می تواند راهکار اولیه باشد تا بتوانیم در آینده راه حلی  بر حل مشکل میزبانی ایران در رقابتهای جهانی یافته و این مشکل را برطرف کنیم که در همین راستا میزبانی کلاس مربیگری کشتی آزاد در سال 2011 میلادی به ایران سپرده شد.

کد مطلب 1240745

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