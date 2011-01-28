فهرست قیمت جدید مسکن در پایتخت/ رونق فروش واحدهای 100 متری در شمال

به گزارش خبرنگار مهر، بازار کنونی مسکن شرایط مناسبی برای خریداران آپارتمانهایی با متراژ بزرگ محسوب نمی شود زیرا با کاهش نقدینگی در میان خریداران و عدم ارایه تسهیلات از سوی بانکها مسیر خانه دار شدن در شهرهای بزرگ با مشکل مواجه شده است.

به همین دلیل، خانه های بالاتر از 70 متر نسبت به آپارتمانهای کوچک خریدار کمتری دارند؛ در واقع خریداران آپارتمانهایی با متراژ بالاتر اغلب کسانی هستند که واحد مسکونی خود را برای خرید واحدی بزرگتر به فروش می رسانند.

رونق خرید و فروش واحدهای بزرگ در شمال

گرچه خرید و فروش این املاک در شمال تهران همچنان ادامه دارد و خریداران خردتر این مناطق به زندگی در این واحدها تمایل دارند؛ اما متراژ خانه ها در بخشهای میانی و جنوب شهر تهران به سمت کوچکتر شدن پیش می رود.

براساس این گزارش ، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران باوجود کاهش خرید و فروش همچنان برای اقشار آسیب پذیر به راحتی ممکن نیست؛ به همین جهت اغلب اقشار متوسط جامعه توان خرید واحدهای بیش از 70 متر را ندارند.

آپارتمانهای 70 تا 80 متری

براساس این گزارش، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 72 متری در نازی آباد بدون پارکینگ یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است و آپارتمانی 73.5 متری در حوالی مترو دانشگاه صنعتی شریف با قیمت 93 میلیون تومان به فروش می رسد.

همچنین واحد 72 متری 2 خوابه با 4 سال ساخت در بهار شمالی با قیمت 147 میلیون تومان به فروش گذاشته شده که این قیمت از سوی مالک این واحد مسکونی یک قیمت استثنایی اعلام شده است.

برای واحدی 75 متری در بلوار آیت الله کاشانی هم با عمر 10 ساله 118 میلیون تومان قیمت تعیین شده است و 75 متری تکواحدی در خیابان سبلان با قیمت 60 میلیون تومان به فروش می رسد.

آپارتمانهای 80 تا 90 متری

واحدی 78.5 متری در خیابان پیروزی 10 سال ساخت هم با پارکینگ 125 میلیون تومان و بدون پارکینگ با قیمت 117 میلیون تومان به فروش می رسد.

85 متری درجنت آباد شمالی با امکانات ویژه با 180 میلیون نقد و 10 میلیون وام مسکن به فروش می رسد همچنین 81 متری بدون انباری در خیابان فاطمی به قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

82 متری در محدوده خیابان جشنواره هم با قیمت 79 میلیون تومان برای فروش قیمت گذاری شده است. درخیابان اشرفی اصفهانی یک واحد 83 متری 8 سال ساخت هم با قیمت 130 میلیون تومان به فروش می رسد.

واحدی 88 متری در خیابان دریان نو هم به قیمت 155 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمانهای 90 تا 100 متری

90 متری در بلوار آیت الله کاشانی فول امکانات با قیمت 207 میلیون تومان به فروش می رسد، از سویی 88 متری در خیابان جردن با عمر 8ساله هم با قیمت 270 میلیون تومان عرضه می شود.

در محدوده یوسف آباد هم یک آپارتمان 90 متری 292 میلیون تومان و 99 متری در شمس آباد باقیمت205 میلیون تومان عرضه می شود. 100 متری در خیابان امیرآباد با عمر 25 ساله هم 185 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در محدوده شهرک غرب هم واحدی 90 متری با قیمت 220 میلیون و 110 متری باقیمت 230 میلیون تومان به فروش می رسد.