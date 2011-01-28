رژیم صهیونیستی خواستار سرکوب تظاهرات مردم مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک وزیر کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت: در حالی که مصر در لبه یک انقلاب به شیوه تونس قرار دارد، نیروهای دولتی این کشور باید برای مقابله و کنترل اعتراضات عمومی از "خشونت" استفاده کنند.

وی افزود: "دولت مصر از سوی نظامیان زبردست حمایت می شود و در نهایت بحران را کنترل خواهد کرد."

این وزیر صهیونیست با ابراز نگرانی به خطر افتادن روابط رژیم متبوعش با حکومت مصر که معاهده سازش را امضا کرده است، گفت: آنها باید از قدرت و زور در خیابانها استفاده کنند، اما در ارزیابی های من آنها به اندازه کافی قوی هستند تا بتوانند بر این بحران غلبه کنند.

به عقیده این مقام صهیونیست، رژیم مبارک ریشه های خوبی در ارتش و دستگاههای امنیت دارد.

در پی سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، مردم مصر نیز مدتی است دست به مطالبات خود زده و خواستار تغییرات احتمالی در رژیم مبارک هستند.

امروز قرار است تظاهراتی گسترده برای ابراز خشم عمومی برگزار شود.

تظاهرات چند روز اخیر مورد حمایت گروههای مخالف؛ اخوان المسلمین، حزب الوفد و همچنین شخصیتهایی همچون محمد البرادعی نامزد احتمالی ریاست جمهوری آینده مصر و برند جایزه صلح نوبل، قرار گرفته است.

در همین رابطه و در خبری دیگر "رابرت گیبس" سخنگوی کاخ سفید مردم مصر و دولت این کشور را به پرهیز از خشونت فرا خوانده است.