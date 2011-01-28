اتصال اتاقکهای بادی به ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا در حال حاضر با این شرکت در مذاکره است تا بتواند به اتاقکهای قابل توسعه که به BEAM شهرت دارند دست پیدا کند تا بتوان به این شکل میزان کارایی ایستگاه فضایی را بهبود بخشید.

از سال 1999 تا به حال این شرکت در تلاش بوده است تا اتاقهای بادی متناسبی برای سرنشینی فضانوردان ناسا و دیگر سرنشیان فراهم آورد. شرکت بیگلو در سالهای 2006 تا 2007 نمونه آزمایشی مدارگردی به نام جنسیس 1 و جنسیس 2 را ارائه کرد.

ناسا امیدوار است با کمک طرح های این شرکت بتواند با صرف کمترین هزینه بیشترین میزان مصرف از فضاهای ایستگاه بین المللی را داشته باشد. این شرکت به تازگی ساخت، مطالعه و بررسی بر روی بزرگترین اتاق بادی فضایی را آغاز کرده است.

ناسا برای پرتاب این اتاقکها از موشکهای بخش خصوصی خود استفاده خواهد کرد. اولین و پیش پا افتاده ترین کاربرد این اتاقها مرتفع کردن نیاز به استفاده حداکثر از فضای ایستگاه است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فایده دوم اتاقکهای بادی BEAM در ایستگاه فضایی بهبود پیدا کردن موقعیت لوجستیکی ایستگاه است. به گفته فضانوردان این فرصتی شگفت انگیز برای ناسا و بخش تجاری خواهد بود که با مشارکت یکدیگر در ساختار ایستگاه فضایی بهبود ایجاد کنند.