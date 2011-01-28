پورجوادی فلسفه در عصر صفوی را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیتهای فلسفی مسلمانان در آستانه دوران صفویه، به‌عنوان مثال در اواخر قرن نهم (پانزدهم میلادی) و اوایل قرن دهم هجری (شانزدهم میلادی)، تاکنون در کانون توجه جدی پژوهشگران معاصر قرار نداشته است. شیراز در این زمان مرکز اصلی فلسفه بوده است، جایی که نجم‌الدین محمود نیریزی (متوفی پس از 933 قمری /1526 میلادی)، که رضا پورجوادی در کتاب خود، کتاب "فلسفه در ایران صفوی متقدم؛ نجم‌الدین محمود بن النیریزی و نوشته‌های او"، به زندگی و آثار وی پرداخته است، در آن می‌زیست.

پژوهش پورجوادی در این کتاب، علاوه بر آنکه به نیریزی می‌پردازد، به معاصران وی در میان فلاسفه شیراز نیز توجه دارد و طرحی کلی از چالشهای اصلی اندیشه آنها را به‌خصوص نزد دو چهره برجسته دیگر یعنی جلال‌الدین دوانی و صدرالدین دشتکی ارائه می‌کند.

کتاب "فلسفه در ایران صفوی متقدم؛ نجم‌الدین محمود بن النیریزی و نوشته‌های او" برای تمامی کسانی که به تاریخ اندیشه اسلامی، تاریخ اندیشه پس از فلسفه ابن‌سینا، تاریخ ایران و به ویژه دوران صفویه علاقه‌مندند، می‌تواند مفید باشد.

رضا پورجوادی که دکترای تخصصی‌اش را در سال 2008 در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه آزاد برلین گرفته است، در حال حاضر به‌عنوان دستیار پژوهشی در مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل به تحقیق می‌پردازد.