بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری در جمع مدیران استانی اظهار داشت: در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.

وی تصریح کرد: در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم و وجود این معضل به تاریخ 100 سال اخیر ایران و نظام بودجه باز می گردد.

رییس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که مجموعه درآمدهای کشور به چه میزان است، تاکید کرد: به طور قطع کسی نمی تواند برای این پرسش پاسخ درست و دقیقی ارائه دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه ای که در کشور اعلام می شود فقط درامد حاصل از نفت و مالیات است.

رحمانی ادامه داد: البته تمام مالیات نیز گرفته نمی شود چراکه باید حداقل میزان مالیات اخذ شده در سال، 72 هزار میلیارد تومان باشد در حالیکه در حال حاضر 32 هزار میلیارد تومان دریافت می شود.

وی با طرح سوالی در خصوص میزان کل هزینه های کشور، گفت: هم اکنون کانونهای مختلف درآمدی و هزینه ای در کشور وجود دارد که درآمدهای زیادی دارند و به تبع آن هزینه های بسیاری را نیز پرداخت می کنند.

رحمانی تصریح کرد: نظارت جز به جز بر این درآمدها کار غلطی است اما ما باید همچون پدر خانواده از مجموعه درآمدها و هزینهای کشور مطلع باشیم تا بر اساس آن سیاست گذاری هزینه ای انجام شود.

زمان انجام پروژه ها در کشور طولانی است

وی در ادامه با بیان این پرسش که "نتیجه درآمدها و هزینه در کشور ما چیست"، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بالا است و در هیچ کالایی قدرت رقابت در عرصه بین المللی را نداریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: زمان انجام پروژه ها نیز در کشور طولانی است و تونل کوهرنگ نمونه ای از این واقعیت است و همین امر ما را از رقابت دقیق در عرصه بین المللی باز می دارد.

وی تاکید کرد: حل بخشی از این موضوعات به رفع بی انضباطی مالی که همچون بیماری در ساختار اقتصادی ایران لانه کرده است، باز می گردد.

رحمانی با اشاره به اینکه مشکل مدیریتی یکی دیگر از موانع بر سر راه اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد، هزینه ها و نتایج آن به دست مدیران در دستگاه های دولتی است اما جهت گیریها به گونه ای است که اگر برای تغییر مسیر نادرست تلاش کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.

دغدغه دینی باید مهمترین انگیزه مدیران ما باشد

وی با بیان اینکه همه مدیران دستگاه های اجرایی به مثابه قطعه های یک پازل هستند، اظهار داشت: چنانچه یکی از مدیران این دستگاه ها کار خود را به درستی انجام ندهد این پازل کامل نمی شود.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: همه مدیران باید میزان و معیار واحد و مشخصی برای حرکت داشته باشند و میزان در دوبعد عملکردی و اعتقادی است.

وی با اشاره به اینکه جهان بینی اقتصادانان غربی مادی است، بیان داشت: مدیران مسلمان ایرانی برای بندگی و خدمت خالصانه به خلق خدا تلاش می کنند لذا باید نگاه ها در کشور به میز و صندلی قدرت متفاوت باشد و دغدغه دینی مهمترین انگیزه مدیران ما باشد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نتیجه زحمات، مبارزات، زندانها و دعاها و استغاثه های بیش از هزار و 400 سال است، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم انقلاب اسلامی ایران امتداد حکومت حضرت علی (ع) است و مدیران باید به رسالت تاریخی خود در حوزه مدیریتی عمل کنند.

رحمانی یادآور شد: ما اگر خود را شیعه می دانیم و ادعای حکومت دینی داریم لذا باید حکومت کارآمد، پایدار و موثر داشته باشیم تا الگوی مسلمین جهان باشیم.

وی ادامه داد: غربیها هیچگاه در حوزه مسایل فلسفی و عقلی با ما وارد بحث نمی شوند چراکه حرفی برای گفتن ندارند و قدرت مقابله با ما را ندارند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: غربیها ر عرصه های تکنولوژی، توسعه، عدالت اجتماعی و علم ما را به رقابت دعوت می کنند چراکه در این بخشها در جهان پیشتاز هستند.

عدالت و پیشرفت مهمترین هدف کلان کشور است

وی گفت: عدالت و پیشرفتی که غرب از آن به نام توسعه یاد می کند مهمترین هدف کلان کشور ماست که باید محور تمام فعالیتهای ما قرار بگیرد .

رحمانی تاکید کرد: بر همین اساس دغدغه مدیران دستگاه های اجرایی باید نسبت سنجی و تعیین میزان فاصله با توسعه پایدار باشد .

وی بیان داست: سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا باید به گونه ای باشدکه مسیر توسعه با سرعت و هزینه پایین و در زمان کوتاه نیز دریافت بیشترین منفعت طی شود.

بهره وری پایین در شان مدیران نظام اسلامی نیست

رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: وظیفه دیوان محاسبات حفاظت، حراست و نگهداری از بیت المال است که در سه شکل حسابرسی مالی و انطباق عملکرد مدیران با شاخصهای مالی، حسابرسی رعایت و انطباق عملکردها با احکام و نیز حسابرسی عملکرد، این کار را انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه دیوان محاسبات عملیات حسابرسی عملکرد به منظور پویا کردن بیشتر بیت المال را دیر آغاز کرده است.

رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در سال 89 بیش از 100 گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، افزود: این گزارشها به عنوان آینه تمام نمایی برای دستگاه های اجرایی به شمار می رود.

وی اضافه کرد: این گزارشها از حوزه های مختلف صنعت، نفت، مالیات، هدفمندی یارانه ها و سایر بخشها از کل تا جز تهیه شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بر اساس برنامه زمان بندی مشخص، اجرا و تکمیل پنج پروژه مهم را به هر یک از استانهای کشور واگذار کرده است.

وی یادآور شد: در حسابرسی مالی ارتقای بهره وری، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه مد نظر است و در واقع دیوان محاسبات با این نوع حسابرسی حلقه واسطه ای میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی است.

رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات ایرادها و اشکلات بسیاری را که در مسیر بودجه وجود دارد در قالب تفریق بودجه به مجلس و کمسیون مربوطه ارائه می دهد، تصریح کرد: دیوان محاسبات از سه سال گذشته تاکنون بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری تفریق را دو ماه زودتر از بودجه به مجلس ارائه و تمامی بندهای آن را توضیح می دهد.

وی تاکید کرد: سفارش دیگر رهبر فرزانه انقلاب به دیوان محاسبات پیشگیری و جلوگیری از بروز تخلف در دستگاه های اجرایی است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علت تخلف های اداری در دستگاه های اجرایی به عدم آگاهی به قوانین، سهل انگاری و تخلفات عمد بر می گردد، گفت: سهل انگاری و جهل نسبت به قوانین علت 95 درصد از تخلفات اداری است که می توان آن را با پیشگیری رفع کرد.

وی ادامه داد: در تفریق بودجه سال 88 نسبت به تفریق بودجه در سال 87 حدود 50 درصد انحرافات و تخلفات اداری کاهش پیدا کرده است.

رحمانی تاکید کرد: زمانیکه تخلف صورت نمی گیرد قانون به درستی اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور در حوزه پیشگیری از تخلفات گامهای اساسی برداشته و 15 هزار جلد کتابچه قوانین را در اختیار مدیران دستگاه های اجرایی قرار داده است.

فقر اطلاعات در حوزه مالی از معضلات ساختاری اقتصاد کشور است

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از معضلهای ساختاری نظام مالی کشور فقر اطلاعات در حوزه مالی است، تصریح کرد: چند سال گذشته طرح جامع اطلاعات اعتبارات بانکی به تصویب رسیده و نرم افزارهای آن طراحی شده اما هنوز اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: در صورت جمع آوری اطلاعات مالی از موازی کاری جلوگیری می شود و دستگاه ها می توانند با استفاده از طرفیتهای یکدیگر و هم افزایی حرکت عظیمی را در ایجاد انضباط مالی بردارند.

اجرای طرح تحول اقتصادی راه ورود به دروازه صادرات است

رحمانی در ادامه صحبتهای خود اظهار داشت: دولتی و حجیم بودن اقتصاد، وابستگی به بودجه های محدود نفتی، عدم شفافیت قیمتها و وجود یارانه های زیاد فرصتهای سرمایه گذاری را در کشور از بین می برد.

وی با اشاره به اینکه رفع بیکاری، کاهش تورم و توزیع عادلانه از نتایج ثبات اقتصادی است، بیان داشت: اجرای هدفمندی یارانه ها که یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی است ما را در مسیر رسیدن به اقتصادی شکوفا یاری می رساند.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: به رغم تمامی پیش بینیها و حدس هایی که دشمنان برای اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور می زدند این طرح با موفقیت به اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح تحول اقتصادی کاهش قیمت تمام شده محصولات، افرایش کیفیت تولیدات، افزایش قدرت رقابت و ورود به دروازه های صادرات را برای ما فراهم می کند.

رحمانی تاکید کرد: تجربه نشان داده که هر زمان که اراده و حمایت مردم در انجام کارها وجود داشته است، نظام جمهوری اسلامی با وجود همه مشکلات به پیروزی دست پیدا می کند.