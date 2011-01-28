بیماری "مشمشه" در کمین شهروندان/ باغ وحش ارم در محاصره بازرسان

سید محسن دستور در گفتگو با مهر با بیان اینکه باغ وحش ارم زیرنظر سازمان دامپزشکی نبوده است، گفت:هنگامی که ببر سیبری وارد ایران شد، قرار بود که به میان‌کاله منتقل شود اما به باغ وحش ارم فرستاده شد.

وی افزود: از زماین که به سازمان دامپزشکی اعلام کردند که ببر تلف شده است نمونه ها به آزمایشگاه های داخلی و خارجی ارسال شد و پس از تایید بیماری مشمشه، برای جلوگیری از انتقال به انسانها اقداماتی انجام شد.

باغ وحش ارم در محاصره بازرسان

رئیس سازمان دامپزشکی از اقدامات قرنطینه ای در باغ وحش ارم خبر داد و گفت: گوشتخواران در فضایی مجزا تحت مراقبت هستند و هم اکنون این باغ وحش از سوی سازمان تحت کنترل است، ضمن آنکه با شعله پاشی و ضد عفونی از گسترش بیماری جلوگیری می شود.

دستور خاطرنشان کرد: هیچ یک از دامپزشکانی که در باغ وحش ارم مشغول به فعالیت هستند، زیرنظر سازمان دامپزشکی نیستند و شاغل باغ وحش محسوب می شوند.

وی بابیان اینکه ببرها تحت نظر سازمان محیط زیست و باغ وحش ارم قرار داشتند، افزود: از تاریخ 10 دی ماه که ببر سیبری تلف شد، سازمان دامپزشکی در جریان امور قرار گرفت و اگر جابه جایی دام یا فرآورده های دامی با مجوز سازمان دامپزشکی صورت گیرد می توان ادعا کرد که سازمان دامپزشکی مقصر است.

رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی برای انتقال این بیماری به انسان بوده است؟ گفت: تاکنون مشکلی برای انسانها گزارش نشده است و هدف سازمان دامپزشکی هم درشرایط کنونی جلوگیری از انتقال این بیماری به انسانها است.

دستور افزود: گزارشی از شیوع این بیماری به دیگر حیوانات شهری مانند گربه و سگ گزارش نشده است.