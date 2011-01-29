رتبه بندی شرکتهای برتر اینترنتی دی ماه/ استقبال کاربران از تست سرعت

به گزارش خبرنگار مهر سرویس سنجش سرعت اینترنت شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت را از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت به کاربران اعلام می کند تا مشخص شود چه شرکتهایی بدون کم فروشی اینترنت را با سرعت واقعی در اختیار کاربران خود قرار داده اند.

کارشناسان معتقدند که اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت برای حدود 27 میلیون کاربراینترنت در کشور یک نیاز محسوب می شود تا کاربران بدانند شرکتهای اینترنتی دقیقا با چه کیفیت و سرعتی اینترنت را در اختیارشان قرار می دهند.

سرویس دهندگان برتر دی ماه در سه بازه زمانی

جدول ISP های برتر اعلام شده از سوی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور - متما - در دی ماه امسال با توجه به متوسط سرعت و کیفیت دریافت و متوسط سرعت و کیفیت ارسال و تعداد تستهای انجام شده نشان می دهد که استقبال شرکت کنندگان از این تست سنجش سرعت برای اینترنت دریافتی به مراتب بیش از ماههای گذشته بوده است.

در دی ماه امسال شبکه ارتباط شبدیز، شاتل، پارس آنلاین، ندا گستر صبا، عصر انتقال داده ها، ارتباطات مبین نت و ارتباطات فن آوا به ترتیب سرویس دهندگان برتر در ساعات 1 تا 8 صبح بودند.

طبق جدول رتبه بندی شرکتهای برتر اینترنتی، 10 سرویس دهنده برتر دی ماه در ساعات 8 صبح تا 16 بعدازظهر نیز به ترتیب پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد، شاتل، عصر انتقال داده ها، شبکه ارتباط شبدیز، ندا گستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات، ارتباطات مبین نت، افرانت و ارتباطات فن آوا اعلام شده اند.

در این رده بندی همچنین شرکت های برتر اینترنتی در ساعات 16 تا 24 به ترتیب پارس آنلاین، عصر انتقال داده ها، شاتل، نداگستر صبا و ارتباطات مبین نت معرفی شدند.





امکان آزمایش سرعت واقعی اینترنت کاربران



به گزارش مهر، کاربران اینترنت می توانند برای اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت که در سایت اینترنتی متما به نشانی



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند.



سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است، در نتیجه در صورتی که بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود. این در حالی است که در رده بندی شرکتهای اینترنتی برتر آذرماه شرکتهای شاتل، پارس آنلاین، ندا گستر صبا و ارتباطات فن آوا به ترتیب سرویس دهندگان برتر در ساعات 1 تا 8 صبح بودند که این شرکتها در رتبه بندی ساعات 8 صبح تا 16 بعدازظهر نیز معرفی شدند و تنها شرکت افرانت به این لیست اضافه شده بود. براین اساس سرویس دهندگان برتر در ساعات 16 تا 24 ماه آذرماه نیز به ترتیب شرکتهای شاتل، پارس آنلاین، ندا گستر صبا و افرا نت بودند.به گزارش مهر، کاربران اینترنت می توانند برای اطلاع یافتن از سرعت واقعی اینترنت خود از نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت که در سایت اینترنتی متما به نشانی www.matma.ir قابل دانلود است استفاده کنند.در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرم افزار سنجش با تبادل بسته های مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بسته‌ها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه می‌کند.سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است، در نتیجه در صورتی که بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.

جزئیات ارائه سرویس از سوی شرکتهای اینترنتی برتر

نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از 01/10/89 تا 30/ 10/ 89 برای سرعت دریافت کمتر از 2 مگابیت بر ثانیه به قرار زیر است:

بازه زمانی 1 صبح الی 8 صبح

نام سرویس دهنده متوسط سرعت دریافت

(Kbps ) متوسط کیفیت دریافت (%) متوسط سرعت ارسال

(Kbps ) متوسط کیفیت ارسال (%) تعداد تست ها شبکه ارتباط شبدیز 1167.43 53.75 691.00 33.82 28 شاتل 876.10 86.73 991.87 74.90 203 پارس آنلاین 783.18 63.94 205.88 17.18 34 نداگستر صبا 781.24 51.00 309.60 15.00 25 عصر انتقال داده ها 603.70 71.20 254.50 34.30 10 ارتباطات مبین نت 398.54 87.38 305.23 5.46 13 ارتباطات فن آوا 290.00 52.75 312.25 0.00 12

بازه زمانی 8 صبح الی 16 بعدازظهر

نام سرویس دهنده متوسط سرعت دریافت

(Kbps ) متوسط کیفیت دریافت (%) متوسط سرعت ارسال (Kbps ) متوسط کیفیت ارسال (%) تعداد تست ها پارس آنلاین 1161.13 69.54 316.22 18.25 76 توسعه رسان پاسارگاد 1091.00 62.07 708.87 41.60 15 شاتل 929.55 86.81 324.54 68.54 196 عصر انتقال داده ها 926.95 60.75 474.75 34.60 20 شبکه ارتباط شبدیز 906.40 43.75 668.90 46.85 20 نداگستر صبا 663.36 56.79 311.91 39.60 47 پیشگامان توسعه ارتباطات 472.00 52.87 237.40 14.73 15 ارتباطات مبین نت 457.63 72.13 361.00 22.56 16 افرانت 220.08 58.67 107.25 23.08 12 ارتباطات فن آوا 214.69 43.77 180.79 4.18 39

بازه زمانی 16 بعدازظهر الی 12 شب

نام سرویس دهنده متوسط سرعت دریافت

(Kbps ) متوسط کیفیت دریافت (%) متوسط سرعت ارسال (Kbps ) متوسط کیفیت ارسال (%) تعداد تست ها پارس آنلاین 1064.70 63.88 271.78 20.08 40 عصر انتقال داده ها 988.53 60.35 497.88 29.71 17 شاتل 853.45 82.73 277.73 49.02 66 نداگستر صبا 657.42 55.42 330.10 43.19 31 ارتباطات مبین نت 411.27 69.45 336.82 15.64 11