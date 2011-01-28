"رز گمشده" در جستجوی هویت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی رمان "رُز گمشده" نوشته سردار اُزکان با ترجمه بهروز دیجوریان در اولین جلسه نقد کتاب آموت، عصر پنجشنبه 7 بهمن‌ماه با حضور علیرضا سیف‌الدینی و فاطمه سرمشقی به دبیری میثم نبی در محل نشر آموت برگزار شد.

سیف‌الدینی در ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه گسترش ادبیات ترکیه در دنیا ارائه داد و گفت: ادبیات ترکیه با نوبل گرفتن اورهان پاموک در جهان مطرح نشده است بلکه سابقه آن به پیش از او و به زمان شاعران و نویسندگانی چون ناظم حکمت و یاشار کمال می‌رسد.

وی توضیح داد: نویسندگانی چون پاموک یا سردار ازکان و همچنین نویسندگان پرفروشی چون الف.شفق و لطیفه تکین (که متاسفانه آثارشان در ایران منتشر نشده) خط فکری جدیدی را در ادبیات امروز ترکیه دنبال می‌کنند که با نویسندگان پیش از خود که بیشتر افکار چپ‌گرایانه داشتند متفاوت است و نگاهی مسالمت‌آمیزتر نسبت به غرب دارند.

سیف‌الدینی در ادامه درباره کتاب "رز گمشده" گفت: بر روی جلد کتاب نوشته شده است "رمان" و همین مساله این توقع را در ما ایجاد می‌کند که با یک رمان مواجه‌ایم اما باید دید که تا چه اندازه بر اساس تعریفی که از رمان داریم این اثر را می‌توان در این گونه ادبی قرار داد؟

این منتقد افزود: کتاب به ظاهر در سه بخش است اما در واقع می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد؛ بخشی که شخصیت اول کتاب راجع به چیزهای مختلفی فکر می‌کند و بخشی دوم که تصمیم می‌گیرد سفر کند. در بخش اول که نویسنده یک مفهوم بیرونی را در لباس قصه بیان می‌کند با اینکه محیط جغرافیایی روایت به ظاهر در غرب است، داستان به حکایتهای شرقی نزدیک است و در بخش دوم با اینکه ماجرا در ترکیه و شرق اتفاق می‌افتد مفاهیمی که بیان می‌شود به تصویر و به مفهوم رمان از نظر غربی نزدیک‌تر است.

سیف‌الدینی در ادامه گفت: نویسنده در این کتاب با استفاده از رمز و راز سعی کرده مفاهیم مورد نظر خود را به خواننده منتقل کند و این کار نیاز به یک کار ریاضی و چینش اجزا دارد که به نظرم اُزکان چندان در این کار موفق نبوده است.



این نویسنده افزود: در بررسی این کتاب من بیشتر به بخش داستانی آن توجه دارم چون به نظر می‌رسد در بخش مفاهیم آن که سعی کرده عرفانی باشد ضد و نقیض زیادی دیده می‌شود.

سیف‌الدینی گفت: تمام حرف نویسنده در "رز گمشده" این است که باید به جستجوی هویت خود پرداخت و این جستجو باید در خود شخص انجام گیرد نه بیرون او؛ و این حرفی است که پیش از این زیاد گفته شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به دلایل فروش بالای این کتاب در جهان اشاره کرد و گفت: اُزکان در این اثر با چیدمان مفاهیمی که در کارش داشته بیش از آنکه بتواند به آن مفهومی که مورد نظرش بوده دست یابد ناخواسته به نوعی در صدد بیان اخلاق مسیحی برآمده و همین امر موجب فروش کتابش در جهان غرب شده است.

در ادامه این نشست، فاطمه سرمشقی به بررسی نمادهای به‌کار رفته در "رز گمشده" پرداخت و گفت: شاید این کتاب از لحاظ سطح، داستان جدیدی نداشته باشد اما موفقیت این رمان را زمانی می‌توانیم درک کنیم که نمادها و سنبلهایش را دریابیم.

وی افزود: داستان با نماد آغاز می‌شود و کل داستان توضیحی است بر همین سطرهای ابتدایی.

این استاد دانشگاه ادامه داد: "رز گمشده" از نظر عرفانی برای کسی که با عرفان ایرانی و شرقی آشناست چیز جدید ندارد اما می‌تواند برای افرادی که در نقطه شروع قرار دارند کارگشا باشد.

در ادامه سرمشقی با تاکید بر نوع این اثر و ویژگیهای نقد متناسب با آن، بخشهایی از رمان "رز گمشده" را برای حضار خواند و نمادهای به‌کار رفته در آن را تشریح کرد.

در انتهای این نشست پیش از بخش پرسش و پاسخ، میثم نبی به مولفه‌های کهن الگویی و بهره‌بردن نویسنده از اساطیر و همچنین به تشریح مفاهیمی چون جاودانگی، گریز از زمان و همچنین مرگ و مفهوم "تولدی دیگر" پرداخت.

"رز گمشده" ‌اولین رمان سردار ازکان توسط انتشارات آموت در 215 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و قیمت 5000 تومان منتشر شده است؛ این کتاب، داستان دختر‌ی ا‌ست که بعد از ازدست‌دادن مادرش تازه قدر لحظه‎های با او بودن را درک می‌کند. این اثر به خودیابی انسان و عمق وجود اشاره دارد.

