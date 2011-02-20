60 کیلومتر پارچه برای لباس رودخانه!/ تصویر تبدیل جزیره ها به گلهای نیلوفر آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ساختار هنری از صفحه هایی شفاف، مواج و سبک تشکیل شده اند که کل سطح رودخانه آرکانزاس در کلرادو را به مسافت 60 کیلومتر پوشش خواهند داد. عرض این صفحه ها 9.4 کیلومتر خواهد بود.

این اثر عظیم که توسط سازمان مدیریت اراضی آمریکا به تایید رسیده است برای تکمیل شدن به بیش از دو سال زمان نیاز دارد و به این شکل برای دو هفته در تابستان سال 2014 به نمایش گذاشته خواهد شد.

کریستو، هنرمند آمریکایی است که به ساخت آثار هنری عظیم در راستای محیط زیست شهرت دارد، از جمله آثار وی می توان به "دروازه ها" در سنترال پارک نیویورک اشاره کرد.

بخش انتخاب شده رودخانه آرکانساس برای اجرای این اثر هنری، منطقه ای محبوب از رود به شمار می رود و کریستو از جنبه های مختلفی برای اجرای اثرش با انتقادات طرفداران محیط زیست مواجه است. در حال حاضر مخالفان از این نگرانند که نصب این اثر بر روی محیط زیست و گونه های زیستی منطفه اثر ناخوشایند داشته باشد.

از این رو تیم کریستو تمامی سعی خود را کرده است تا از میزان این آثار زیست محیطی بکاهد. به گفته وی زمان تکمیل، و نمایش دادن این اثر به گونه ای انتخاب شده که با فصل تخمگذاری و آشیانه سازی پرنده ها تداخلی داشته باشد. به گفته یکی از این مخالفان شاید نمایش اثر تنها دو هفته باشد، اما فرایند ساخت، بست و نصب صفحات به دو تا دو و نیم سال زمان نیاز خواهد داشت، زمانی که می تواند برای آسیب رسانی به محیط زیست کافی باشد.

در یکی از آثار پیشین کریستو، وی جزیره ای در میامی را در می 1983 با استفاده از پارچه پروپیلنی صورتی رنگی پوشش داد. در این پروژه 11 جزیره با وسعت کلی برابر 604 هزار کیلومتر از مواد شناور پوشانده شدند و به این شکل هر یک از جزیره ها به نیلوفرهای آبی عظیمی تبدیل شدند.

در ادامه تصاویری از طرح های این اثر هنری را به همراه تصویری از تبدیل جزیره ها به گلهای نیلوفر آبی مشاهده خواهید کرد:

رودخانه آرکانساس

پس از اجرای طرح نهایی اثر هنری کریستو رودخانه آرکانساس به این شکل درخواهد آمد

تبدیل جزیره ای در میامی به یک گل نیلوفر آبی عظیم