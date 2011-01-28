به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ربیعی معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران گفت: این آزمون که همه ساله آبان‌ماه با هدف پذیرش هنرجو برپا می‌شد، امسال با تغییرات اساسی و با الهام از برنامه‌های کلان آموزشی و سیاستگذاری‌های فرهنگی و محتوایی و به تاسی از نگاه و دغدغه‌های معاونت محترم سینمایی زیرنظر مدیریت آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران برای اسفندماه طراحی شد.

وی ادامه داد: طراحی و برنامه ریزی جدید آموزشی بر اساس پژوهش‌ها و نیازسنجی انجام گرفته از ابتدای سال 1390، در چهار ترم پیش بینی شده است که هر ترم به طور متوسط 10 تا 12 هفته است.

معاون آموزشی و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران افزود: دروسی مانند عکاسی، فیلمنامه‌نویسی، مبانی سواد بصری، تاریخ سینما، تصویربرداری، نورپردازی، کارگردانی، تدوین، مدیریت تولید، صدابرداری و صداگذاری برای این دوره طراحی شد که به صورت مستیقیم و یکپارچه در کل دفاتر انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان در این آزمون سراسری و فارغ التحصیلان دفاتر آموزشی سینمای جوان می‌توانند از امکانات و خدمات آموزشی و استفاده کنند.