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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

آزمون پذیرش هنرجوی فیلمسازی بلندمدت برگزار می‌شود

آزمون پذیرش هنرجوی فیلمسازی بلندمدت برگزار می‌شود

آزمون سراسری پذیرش هنرجوی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور به صورت همزمان 13 اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ربیعی معاون آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران گفت: این آزمون که همه ساله آبان‌ماه با هدف پذیرش هنرجو برپا می‌شد، امسال با تغییرات اساسی و با الهام از برنامه‌های کلان آموزشی و سیاستگذاری‌های فرهنگی و محتوایی و به تاسی از نگاه و دغدغه‌های معاونت محترم سینمایی زیرنظر مدیریت آموزش و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران برای اسفندماه طراحی شد.

وی ادامه داد: طراحی و برنامه ریزی جدید آموزشی بر اساس پژوهش‌ها و نیازسنجی انجام گرفته از ابتدای سال 1390، در چهار ترم پیش بینی شده است که هر ترم به طور متوسط 10 تا 12 هفته است.

معاون آموزشی و فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران افزود: دروسی مانند عکاسی، فیلمنامه‌نویسی، مبانی سواد بصری، تاریخ سینما، تصویربرداری، نورپردازی، کارگردانی، تدوین، مدیریت تولید، صدابرداری و صداگذاری برای این دوره طراحی شد که به صورت مستیقیم و یکپارچه در کل دفاتر انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان در این آزمون سراسری و فارغ التحصیلان دفاتر آموزشی سینمای جوان می‌توانند از امکانات و خدمات آموزشی و استفاده کنند.
 
این آزمون سیزدهم اسفندماه به صورت همزمان در تمام استان‌ها و شهرهای کشور برگزار می‌شود. برای اولین بار امکان ثبت نام به صورت غیرحضوری و از طریق سایت فراهم شده است و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام از جمعه مورخ 22 بهمن تا جمعه ششم اسفند به سایت www.iycs.ir  مراجعه کنند.
کد مطلب 1240861

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