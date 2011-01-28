به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، در واکنش به فروش غیر قانونی مجموعه انیمیشن "شکرستان" از تولیدات مرکز انیمیشن حوزه هنری گفت: فروش غیر قانونی مجموعه انیمیشن "شکرستان" در سایت‌های اینترنتی و در سطح شهر، خبر تاسف‌باری برای جامعه هنری و تهیه‌کنندگان آثار هنری است. چون اگر این روند ادامه یابد، دیگر هیچ تهیه‌کننده و نهادی، انگیزه لازم را برای تهیه یک اثر نخواهد داشت و طبیعتا از این رهگذر، جامعه آسیب خواهد دید.

وی افزود: لذا امیدوارم مردم عزیزمان از آثاری که دارای برچسب‌های معتبر نیستند استفاده نکرده و آنها را خریداری نکنند. حتی اگر با قیمت ارزانی نیز در اختیار آنها گذاشته شود چون فروش غیر قانونی این آثار، در درازمدت به نفع ادبیات و هنر ما نخواهد بود.

رئیس حوزه هنری از سوی دیگر مسئولان را خطاب قرار داد و خاطرنشان کرد: از مسئولان تقاضا دارم اینگونه امور را به طور جدی پیگیری کنند. به دلیل اینکه فروش غیر قانونی تولیدات هنری از جلوه‌های آشکار قاچاق کالاهای فرهنگی در کشور محسوب می‌شود. بنابراین باید همان گونه که با دیگر مصادیق قاچاق مبارزه می‌شود با سرقت‌های فرهنگی نیز مقابله جدی صورت گیرد. چون این کار باعث خواهد شد کارهای ارزشمند و بومی آسیب ببینند یا اصلا تولید نشوند. البته حوزه هنری حتما این مسئله را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

مومنی تصریح کرد: همکاران ما در بخش انیمیشن حوزه هنری طی چند سال زحمات خیلی زیادی برای ساخت مجموعه تلویزیونی "شکرستان" متحمل شدند و تلاش کردند یک انیمیشن متفاوت و کاملا ایرانی و مطابق با فرهنگ بومی ما تهیه کنند و در ایین بین این اقدام سوء استفاده‌گران همه زحمات تیم تهیه‌کننده این برنامه و برنامه بعدی را بر باد می‌دهد. چون همکاران ما در بخش‌های مختلف حوزه هنری پروژه‌های مختلفی را در دست تولید دارند بخشی از هزینه‌های ساخت این پروژه‌ها، از طریق فروش آثار به دست می‌آید.

وی ادامه داد: در عین حال از همکاران خود هم یک مقدار گلایه دارم که نباید منتظر می‌شدند تا پخش این سریال از تلویزیون تمام شود و بعد نسبت به تکثیر آن اقدام کنند. بهتر بود وقتی مدتی از پخش این مجموعه انیمشن گذشت، از سوی حوزه هنری نسبت به انتشار و توزیع باکیفیت آن اقدام می‌شد. البته این بیشتر برمی‌گردد به تعهد اخلاقی ما به صدا و سیما که این سریال روزهای جمعه از برنامه کودک شبکه دو پخش می‌شد.

رئیس حوزه هنری با بیان اینکه تکثیر و توزیع غیر مجاز و غیر قانونی کالاهای فرهنگی همچون "شکرستان" هم به جهت اخلاقی و هم قانونی کار غلطی است افزود: در کشور ما که جامعه‌ای اخلاقی دارد باید اینگونه اقدامات را قبیح دانسته و از خرید اقلام فرهنگی که به طور غیرقانونی به فروش می‌رسند، دوری کنند. در واقع باید در این زمینه فرهنگسازی درستی به عمل آید تا مردم آگاهی کافی از این مسئله داشته باشند. از طرف دیگر نهادهای مسئول نیز باید این امور را پیگیری و از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.