روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد ملحق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد در کارگروه مسکن استان و شورای برنامه ریزی لرستان به تصویب رسیده است که همچنان شهرداری و شورای شهر خرم آباد با الحاق این روستا به محدوده شهری خرم آباد موافقت نکرده اند.

این در حالیست که شهرداری و رئیس شورای شهر خرم آباد صورتجلسه شورای برنامه ریزی استان مبنی بر الحاق روستای ماسور به شهر خرم آباد را نیز امضا نکرده اند تا با این کار مخالف خود را با این مصوبه نشان دهند.

شورای شهر خرم آباد برای الحاق روستای ماسور و به منظور زیرسازی و نوسازی شبکه معابر این روستا از دولت درخواست 8 میلیارد تومان را کرده است و موافقت با الحاق روستا به محدوده شهری را در گرو پرداخت این اعتبار می داند.

این در حالیست که شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان با دستور وزیر قرار شد موضوع الحاق این روستا به محدوده شهر خرم آباد به تایید نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.

وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: اگر الحاق روستای ماسور به شهر خرم آباد در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است این موضوع در شورای عالی معماری و شهرسازی نیز بدون نوبت به تصویب خواهد رسید.

علی نیکزاد با اشاره به تصمیم نمایندگان استان و استاندار لرستان برای الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد، عنوان کرد: ما نیز در شورای عالی معماری و شهرسازی این موضوع را به تصویب خواهیم رساند.

وی به درخواست شورای شهر برای تامین اعتبار هشت میلیارد تومانی نوسازی شبکه معابر روستای ماسور اشاره کرد و گفت: اگر دولت هشت میلیارد تومان بدهد که دیگر نیازی به الحاق روستا به محدوده شهری نیست چرا که این منطقه خودش تبدیل به یک شهرک می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع در شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسیده است الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد برای تایید نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی می رود.

الحاق روستای ماسور به محدوده شهر خرم آباد از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان لرستان است که تاکنون با توجه به مخالفت شهرداری و شورای شهر خرم آباد اجرایی نشده است.

روستای ماسور دارای جمعیتی بالغ بر 5 هزار خانوار در قالب 17 هزار و 563 نفر است.