انتخاب تهران حاصل 5 سال سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه به رغم محدودیتهایی که شهرداری تهران در سالهای اخیر با آنها مواجه بوده، هرگز دست از تلاش نکشیده و با اراده و همت جدی معتبرترین مجامع علمی بین المللی دنیا را وادار به تحسین کرد، گفت:ایجاد سیستم اتوبوسرانی تندرو موسوم بهBRT برای نخستین بار در کشور و گسترش خطوط آن به 5 خط ظرف مدت سه سال به نحوی که هر یک از خطوط 5 گانه BRT که با بیشترین سرعت و کمترین هزینه خدمات خود را به شهروندان ارائه می دهند، بلافاصله پس از راه اندازی مورد استقبال عمومی شهروندان قرار گرفته اند و از این رو مطابق برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم خطوط BRT را به 10 خط افزایش خواهیم داد.

وی استقبال کم نظیر شهروندان از خطوط BRT به رغم برخی مقاومت های اولیه در مقابل این خدمت عمومی را از جمله دلایل انتخاب تهران اعلام کرد و گفت: امروزه خط یک BRT در مسیر چهارراه تهران پارس- میدان آزادی که تعداد مسافران آن از مرز نیم میلیون نفر در روز فراتر رفته به یک شاخص جهانی در زمینه استقبال شهروندان از حمل و نقل عمومی تبدیل شده است.

معاون شهردار تهران به توسعه سیستم مترو و سرعت بخشیدن به گسترش خطوط و ایستگاههای آن از یک طرف و افزایش ظرفیت جابجایی مسافران مترو در آن از طرف دیگر اشاره نمود و افزود: به عنوان نمونه سرعت احداث خطوط زیر زمینی مترو از سالانه 5/2 کیلومتر در سالهای گذشته به سالانه 15 کیلومتر در دو سال اخیر افزایش پیدا کرده و با بکارگیری دستگاههای پیشرفته حفر تونل موسوم به TBM این توانایی وجود دارد که این میزان تا 25 کیلومتر در سال افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تعداد ایستگاهها و طول خطوط مترو در سالهای اخیر به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده و البته در حد توان سعی کرده ایم تعداد قطارهای مترو را نیز اضافه نماییم، اظهار کرد: در 5 سال اخیر ناوگان مترو به بیش از دو برابر و ظرفیت جا به جایی مترو نیز به بیش از 5/2 برابر افزایش پیدا کرده که البته در صورت تامین ناوگان مورد نیاز با توجه به این که زیرساخت های مورد نظر آماده است، ظرفیت جابجایی مترو به میزان دو برابر تعداد فعلی نیز قابل اضافه شدن است.

تشکری هاشمی بکارگیری سیستم های هوشمند در مدیریت ترافیک را یکی دیگر از محورهای اصلی انتخاب تهران به عنوان یکی از شهرهای برتر دنیا در حوزه توسعه حمل و نقل پایدار اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر تهران به سرعت به سمت هوشمندسازی سیستم های نظارت و کنترل بر ترافیک پیش می رود و با استفاده از امکانات نرم افزاری سعی کرده ایم در این زمینه گام های بلندی در چند سال اخیر بر داریم و از این نظر در حال حاضر تهران با شهرهای پیشرفته دنیا برابری می کند.

وی جرات و جسارت مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک از طریق اجرای پروژه های بزرگ و بعضا پر چالش در این مدت که همگی در جهت توسعه حمل و نقل عمومی به مورد اجرا در آمده را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخش حمل و نقل شهری مورد عنایت ویژه شهردار تهران و مورد حمایت شورای شهر تهران قرار دارد و از این رو در حال حاضر بیش از 50 درصد مجموع بودجه شهرداری تهران به این بخش و تامین زیرساخت های مورد نیاز آن اختصاص پیدا کرده است.

معاون شهردار تهران در پایان با تاکید بر اینکه با انتخاب تهران ما هرگز مدعی آن نیستیم که بهترین هستیم، بلکه با این انتخاب این ادعا را داریم که راه را درست پیش می رویم و با تمام توان این مسیر را ادامه خواهیم داد، خاطرنشان کرد: توسعه حمل و نقل عمومی همچون گذشته در صدر برنامه های مدیریت شهری باقی خواهد ماند و با برنامه ریزیهای پیش بینی شده و کمکهای مورد انتظار اطمینان داریم تهران روند پیشرفت موجود را ادامه داده و همچنان بین شهرهای برتر دنیا باقی می ماند.

