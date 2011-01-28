به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص حضور هوار ملامحمد در تمرینات این تیم گفت: براساس پیگیری‌هایی که آقای علی نظری جویباری، قائم مقام باشگاه استقلال داشته است، ملامحمد تا روز شنبه وارد تهران خواهد شد و در تمرینات تیم استقلال شرکت می کند.

وی در ادامه ملامحمد را بازیکنی توانمند خواند که می تواند گره از مشکلات تیم استقلال در مسابقات لیگ برتر و پیکارهای آسیایی بازکند.

هوار ملامحمد طاهر زیباری با 29 سال سن 95 بازی برای تیم ملی عراق انجام داده است. او که از سال 2001 نخستین بازی ملی خود را برای تیم ملی عراق انجام داده، 20 گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

ملامحمد فوتبال خود را در تیم نیروی هوایی عراق آغاز کرده و در تیم‌های النصر لبنان، آپولون لیماسول قبرس، العین امارات، الخور قطر، آنورتوسیس قبرس، پرسپولیس ایران و اربیل عراق نیز بازی کرده است.