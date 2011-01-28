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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۳

طرح گلزار شهدای نوشهر با معماری بومی همخوانی ندارد

طرح گلزار شهدای نوشهر با معماری بومی همخوانی ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندارن از ناهمخوانی طرح گلزار شهدای نوشهر با معماری بومی منطقه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، علی اکبر طاهایی ظهر جمعه در حاشیه یازدهمین سفر شهرستانی به شهرستان نوشهر با حضور در گلزار شهدای شهرستان افزود: این طرح با فرهنگ و معماری بومی منطقه همخوانی ندارد.
 
وی تاکید کرد: باید طرح بومی متناسب با معماری منطقه برای ساماندهی گلزار شهدای نوشهر استفاده شود.

65 مدیرکل به همراه معاونان استاندار، کارشناسان و مدیران دفاتر استانداری در این ملاقات استاندار را همراهی می‌کنند.

نشست استاندار با فرماندار، اعضای شورای شهر و شهردار درباره بررسی برخی از مسائل شهری و پروژه‌های عمرانی از برنامه سفر طاهایی به نوشهر است.

شهرستان نوشهر در غرب مازندران واقع شده است.
کد مطلب 1240942

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