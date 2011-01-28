آمار جرایم خشن در جیرفت 70 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستمی با تاکید بر افزایش امنیت در جنوب کرمان اظهارداشت: جرائم خشن در این شهرستان نسبت به سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: با استقرار گردان سپاه و اقدامات نیروی انتظامی، جرایم در سطح شهرستان به طور چشمگیری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه امنیت در 10 ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته بالا رفته، افزود: فعالیت‌های پیشگیری قضایی شامل برخورد شدید با مزاحمان خیابانی، اراذل و اوباش، مخلین امنیت با حفظ حقوق شهروندی و همچنین برخورد قاطع با قاچاقچیان انسان از مهم‌ترین اقدامات دادسرا شهرستان جیرفت است.

رستمی اضافه کرد: پیگیری برای حضور یک گردان از نیروهای سپاه در سطح شهرستان جیرفت برای ارتقاء امنیت اجتماعی، حضور فیزیکی و به موقع در حوادث مهم است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یک تیم ویژه برای دستگیری متهمان شرور و حاملان سلاح‌های غیرمجاز ایجاد و به نیروی انتظامی ابلاغ شده، با حضور فیزیکی خود در سطح شهر و ایجاد گشت‌های محسوس و نامحسوس به صورت پیاده، موتوری و خودرویی، شبانه‌روز امنیت را در شهرستان حفظ کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اضافه کرد: مراکز مهم تجاری مانند بانکها، پاساژ‌ها و طلافروشی‌ها با همکاری شورای تامین شهرستان به دوربین مدار بسته تجهیز شوند.

وی با اشاره به ساماندهی و جمع‌آوری متکدیان و افاغنه غیرمجاز به عنوان دستور کار برنامه‌ها، گفت: این موضوع با جدیت تمام در حال پیگیری است.

وی در مورد تعرض به بیت‌المال از تشکیل چند جلسه با ادارات منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و فرمانداری خبر داد و یادآور شد: در این جلسات خواسته شد که مراتب تعرض به بیت‌المال را سریعا شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طرح شکایت به دادسرا ارسال شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بعضی ادارات فاقد نماینده حقوقی کارآمد هستند، به روسای ادارات تذکر داده شده که تغییرات خوبی برای استخدام این نماینده‌ها در سطح ادارات صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: یک شعبه از دادسرا به امر مبارزه با تصرف اراضی دولتی اختصاص یافته که از آن زمان به بعد تصرف عدوانی در سطح اراضی دولتی به سطح نازلی عدول و تقریبا به حدود صفر رسیده است.

رستمی گفت: با پیگیری‌هایی که توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان انجام شده، بیش از 500هکتار از اراضی ملی که توسط زمین‌خواران تصرف شده بود به بیت‌المال برگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت همچنین از پیشنهاد و پیگیری برای ساخت سازمان پزشکی قانونی جیرفت خبر داد.