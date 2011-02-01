به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه "آکامای" در گزارش جدید خود وضعیت اینترنت در سطح جهانی را در چهارماهه سوم سال 2010 مورد رصد قرار داد و به این ترتیب موقعیت شبکه را تا پایان سال گذشته به تصویر کشید.

اطلاعات آکامای افزایش جهانی 6.6 درصدی نسبت به چهار ماهه دوم سال 2010 را در تعداد آدرسهای IP مشخص کرد که یک رشد 530 میلیون IP از 235 کشور/ منطقه را نشان می دهد.

برپایه این گزارش، کره جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ و رومانی چهار کشوری هستند که از حداقل 7 مگابیت بر ثانیه تا حداکثر اینترنت 30 مگابیت برثانیه و یا بالاتر را به کاربران خود عرضه می کنند.

پس از رومانی، هلند با سرعت 6.3 مگابیت برثانیه، لیتوانی با سرعت 6.0 مگابیت برثانیه، جمهوری چک با سرعت 5.4 مگابیت برثانیه، سوئیس با سرعت 5.3 مگابیت برثانیه و دانمارک با سرعت 5.0 مگابیت برثانیه در رتبه های پنجم تا دهم قرار گرفته اند.

از میان 10 کشور اول اتحادیه اروپا که از بالاترین سرعت اینترنت برخوردارند رومانی با ارائه سرعت متوسط 7.0 مگابیت برثانیه رتبه اول در اروپا را دارد و پس از آن کشورهای هلند، لیتوانی، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک ایستاده اند.

در کره جنوبی متوسط سرعت اینترنت 14 مگابیت برثانیه و حداکثر سرعت اینترنت 39 مگابیت برثانیه است.

در انگلیس سرعت متوسط اینترنت برابر با 3.4 مگابیت برثانیه است. 17 درصد از کاربران از سرعت بالاتر از 5 مگابیت برثانیه استفاده می کنند درحالی که 85 درصد از آنها از اینترنت بالاتر از 2 مگابیت برثانیه و تنها 0.9 درصد از کاربران این کشور از سرعت کمتر از 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

کشورهای با بالاترین سرعت متوسط سرعت اینترنت

در تایوان سرعت اینترنت با 24 درصد رشد نسبت به چهارماهه دوم سال 2010 به متوسط 5 مگابیت بر ثانیه بوده است.

متوسط سرعت اینترنت در آمریکا برابر با 5 مگابیت برثانیه است که 8.6 درصد نسبت به چهارماهه دوم سال 2010 رشد داشته است. در این طبقه بندی آمریکا در میان 12 کشور اول با اینترنت پر سرعت قرار دارد.

نیوزلند بیش از 1.4 میلیون واحد آدرس IP به ثبت رساند و متوسط سرعت اینترنت در این کشور برابر با 3.2 مگابیت برثانیه بود. استرالیا با ثبت بیش از 9.3 میلیون واحد IP سرعت متوسط 2.9 مگابیت برثانیه را به ثبت رساند.

محاسبات آکامای نشان می دهد که در ایتالیا حداکثر سرعت اینترنت 13 مگابیت برثانیه و سرعت متوسط اینترنت 3.3 مگابیت برثانیه است. در این کشور 7.5 درصد از اتصالات بیش از 5 مگابیت برثانیه و 82 درصد بیش از 2 مگابیت برثانیه است. کمتر از 1.3 درصد از کاربران این کشور از سرعت 256 کیلوبیت برثانیه استفاده می کنند.

سرعت متوسط اینترنت در اسپانیا برابر با 2.8 مگابیت برثانیه و در پرتغال برابر با 3.2 مگابیت برثانیه است. در آفریقای جنوبی متوسط سرعت اتصال به اینترنت کمتر از 2 مگابیت برثانیه است. در حقیقت آفریقای جنوبی در میان 86 کشوری قرار دارد که از سرعت متوسط کمتر از 1 مگابیت برثانیه برخوردارند.

این گزارش نشان می دهد که دو کشور کوبا و مایوت با سرعت متوسط کمتر از 100 کیلوبیت برثانیه در میان کشورهای دارای پایین ترین سرعت اینترنت قرار دارند.

سرعت متوسط دسترسی به اینترنت در کوبا تنها 93 کیلوبیت برثانیه است در حالی که در مایوت با سرعت متوسط کمتر از 51 کیلوبیت برثانیه کمترین سرعت متوسط در دنیا را به خود اختصاص داده است.

وضعیت سرعت متوسط اینترنت در آسیا- برپایه طبقه بندی رنگها

این تصویر نشان می دهد که ایران در میان کشورهای با سرعت اینترنت کمتر از 1 مگابیت برثانیه قرار دارد

پهنای باند موبایل

برپایه گزارش آکامای، یک اپراتور روسی با ارائه سرعت متوسط نزدیک به 6 مگابیت برثانیه بالاترین متوسط سرعت اتصال پهنای باند موبایل را به کاربران خود ارائه می دهد.

این درحالی است که یک اپراتور موبایل در اسلواکی با ارائه حداکثر سرعت نزدیک به 23 مگابیت برثانیه رکورد بالاترین حداکثر سرعت اینترنت موبایل را به خود اختصاص داده است.

در انگلیس متوسط سرعت اینترنت پهنای باند موبایل 2.2 مگابیت برثانیه است.

در آفریقای جنوبی متوسط سرعت اینترنت موبایل 495 کیلوبایت برثانیه و حداکثر سرعت پهنای باند موبایل 928 کیلوبیت برثانیه است.