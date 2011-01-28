موارد آتش سوزی در کرمان 30 درصد کاهش یافت

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طبق آمار موجود طی یک ماه گذشته میزان بروز آتش سوزی در شهر کرمان 30 درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: طی این مدت 58 مورد آتش سوزی در کرمان روی داده است که بیشترین موارد آتش سوزی در مراکز مسکونی روی داده است.

وی افزود: به ترتیب مراکز زباله، مراکز تجاری و جنگل و درختان از جمله دیگر مکانهای بروز آتش سوزی بود.

کردی خاطرنشان کرد: عدم احتیاط و رعایت نکات ایمنی نیز مهمترین دلیل بروز آتش سوزی بوده است.

مدیرعامل آتش نشانی کرمان ادامه داد: در همین مدت51 عملیات امداد و نجات در کرمان انجام شده است.

وی گفت: در این عملیاتها شش نفر کشته و 24 نفر زخمی و 34 نفر نجات یافتند.

