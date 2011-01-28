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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

امیدوارم نمایش‌هایی چون «سنگ و سبو» در تمام روزهای سال اجرا شود

امیدوارم نمایش‌هایی چون «سنگ و سبو» در تمام روزهای سال اجرا شود

سیدمحمد حسینی بعد از حضور در دومین شب از اجرای نمایش-موسیقایی «سنگ و سبو» به کارگردانی علیرضا محمدی عنوان کرد: امید داریم شاهد اجرای نمایش‌هایی چون «سنگ و سبو» در تمام روزهای سال باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تماشای این اثر درباره اجرای آثار فاخر مذهبی گفت: آثار فاخر موسیقایی و نمایشی که با موضوع دینی تولید می‌شود به صورت طبیعی مورد حمایت قرار می‌گیرد و از این اثر نیز به دلیل دارا بودن ارزش‌ها حمایت‌های لازم می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تولید این گونه آثار نمایشی بیان داشت: امید داریم در آینده شاهد اجرای تعداد بیشتری از این آثار فاخر و ارزشمند باشیم  و در تمام ایام سال چه در ایام سوگواری وچه در زمان اعیاد با اجرای این گونه نمایش‌های فاخر که به معرفی هر چه بیشتر بزرگان صدر اسلام می پردازد، باشیم.
 

وی ادامه داد:  در تاریخ صدر اسلام و پس از آن در طول تاریخ اسلام همواره اشخاصی بودند که حضور پر رنگی در دین و نگاه‌داری آن داشتند که تصویر زندگی بزرگواران مورد توجه مردم واقع می‌شود.


حسینی در ادامه توصیه کرد: باید از تمامی توانمندی‌های موجود برای بیشتر شدن تولیدات فاخر و ارزشی در هنر استفاده کنیم و از انرژی و پتانسیل‌های موجود در نسل جوان که با انگیزه و شوق فراوان این مباحث را مشتاقانه دنبال می‌کنند، استفاده کرده و از آنان حمایت کنیم.
 

وزیر فرهنگ و ارشاد درباره اجرای نمایش-موسیقایی «سنگ و سبو» اظهار داشت: هماهنگی گروهی با این وسعت و تعداد در بخش نمایشی و موسیقی کاری دشوار است و این کار از تولیدات فاخری است که می‌تواند تماشاگر زیادی یرا پوشش دهد.

کد مطلب 1240963

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