به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در فهرست نامزدهای جایزه بهترین کتاب‌های ترجمه‌شده سال که توسط دانشگاه روچستر نیویورک اعلام می‌شود، دیوید گراسمن، پیر پترسون و املی نوتوم به عنوان چهره‌های برتر معرفی شدند.

کتاب "به سوی پایان این سرزمین" اثر گراسمن، "من روردخانه تایم را نفرین کردم" نوشته پترسون و "علم بهداشت" اثری از نوتام از جمله آثاری هستند که در بین نام کتاب‌های مختلفی از سراسر جهان توانسته‌اند نظر داوران را به خود جلب کنند.

امسال در بین فهرست 25 اثر برتر، نامی از آثار منتشر شده توسط خانه نشر ملویل که سال گذشته برگزیده این جایزه بوده است، دیده نمی‌شود.

در این فهرست7 کتاب از زبان فرانسه، 5 کتاب به زبان اسپانیایی و 4 عنوان کتاب به زبان آلمانی دیده می‌شود. البته کتاب‌هایی از از زبان‌های چک، کرواسی، هلندی، عبری، نروژی نیز در بین آنها هست.

به گفته بنیانگذار این جایزه آثار این دوره از بین کتاب‌هایی از 19 کشور و به 12 زبان دنیا انتخاب شده‌اند و یکی از ویژگی‌های آنها این است که از تولیدات انتشاراتی‌های کوچک و مستقل هستند.

فهرست نهایی این جایزه پنج‌هزار دلاری که شامل 10 اثر منتخب خواهد بود، 24 مارس اعلام و اثر برتر روز 29 آوریل(اردیبهشت سال 1390) در نیویورک معرفی خواهد شد.

