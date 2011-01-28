پذیرش دانشجوی دکتری کشاورزی هسته ای برای اولین بار در کشور

دکتر رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بازنگری سرفصل های دروس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از راه اندازی یک رشته جدید به واسطه بازنگری سرفصل ها خبر داد و اضافه کرد: در بازنگری رشته کشاورزی رشته ای تحت عنوان "کشاورزی هسته ای" با گرایش اصلاح نبات و بیوتکنولوژی راه اندازی کردیم.

وی اضافه کرد: این رشته برای نخستین بار در مقطع دکتری راه اندازی شده و به داوطلبان آزمون دکتری سال 90 این نوید را می دهم که سال تحصیلی آینده این رشته تنها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ضمن اشاره به پذیرش دو نفر در این رشته گفت: رشته کشاورزی هسته ای تجهیزات سنگینی دارد و با کمک سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای به دانشجویان ارائه می شود.

وی افزود: اگر دانشگاههای دیگر تمایل داشته باشند، می توانند به سرفصل های این رشته که در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت شده مراجعه کنند اما در حال حاضر تنها دانشگاه گرگان مجوز برگزاری این دوره را دارد.

دکتر رحمانی همچنین در ارتباط با نحوه بازنگری سرفصل ها در این دانشگاه تصریح کرد: طبق قانون، دانشگاه هایی که دارای هیئت ممیزه مستقل هستند اجازه دارند توسط شورای همان دانشگاه سرفصل های دروس را تغییر دهند.

رئیس دانشگاه گرگان ادامه داد: این تغییر می تواند از عنوان یک دروس شروع شود و تا بخش های مختلف آن ادامه داشته باشد. حتی در برخی مواقع نیاز است تعداد بعضی واحدهای نظری و عملی را کم، زیاد یا حتی حذف کرد.

رحمانی با استناد به اختیارات برنامه ریزی درسی دانشگاهها اظهار داشت: در شورای دانشگاه گرگان تغییر محتوای برخی درسها مصوب شده است. این دانشگاه حدود 8 سال است در بسیاری مقاطع تحصیلی نسبت به این امر اقداماتی را انجام می دهد.



رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از بازنگری و غربال برخی سرفصل ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: برخی سرفصل ها مربوط به 25 سال پیش است اما هم اکنون مباحث نوینی وارد صحنه علم شده که دانشگاه سری به سری این مباحث را در بخش های مختلف از جمله عنوان و محتوا غربال و انتخاب می کند.

وی با تاکید بر اینکه بازنگری در سرفصل ها به منزله پاک کردن مطالب گذشته و از اول نوشتن سرفصل ها نیست ادامه داد: ابتدا باید دید کدام بخش از سرفصل ها نیازی به تغییر ندارند و کدام یک باید به روز شوند.

دکتر رحمانی همچنین با اشاره به تناسب دنیای علم و نیازهای روزانه مردم و جامعه خاطرنشان کرد: امروزه، دنیای علم به جایی رسیده که در کوتاه مدت خود را متناسب نیازهای روز جامعه پیش می برد. علم اگر به آن شکلی که تولید می شود بتواند در خدمت مردم باشد جامعه با آن توسعه می یابد.