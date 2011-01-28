به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اورهان پاموک نویسنده ترکیهای برنده جایزه نوبل از این موضوع انتقاد کرد که بخش مهمی از تجربههای انسانی به دلیل اینکه به زبان انگلیسی نوشته نمیشوند،مورد بیتوجهی قرار میگیرند.
وی که مهم ترین آثارش همچوم اسم من قرمز، برف و موزه معصومیت را به زبان ترکی نوشته و منتشر کرده است، سخنانش را در جشنواره ادبی جیپور هند بیان کرد و از اینکه دنیای غرب همه فرهنگ ادبی را زیر سلطه خود درآورده است،ابزار تاسف کرد.
او همچنین گفت: بیشتر نویسندگان در جشنوارهای چون جیپور داستانهایشان را به انگلیسی عرضه میکنند و این شاید به این دلیل باشد که انگلیسی زبان رسمی این کشور است ولی برای آن دسته دیگر از نویسندگان که به دیگر زبانها مینویسند کمتر این شرایط فراهم میشود که آثارشان ترجمه شود و به همین دلیل هرگز خوانده نمیشود. خیلی از تجربههای انسانی به این دلیل در حاشیه باقی میماند.
پاموک در بخش دیگر صحبتهایش بیان کرد: وقتی من از عشق مینویسم منتقدان آمریکایی و انگلیسی میگویند که این نویسنده ترک خیلی جذاب درباره عشق مردم ترک مینویسد. در حالیکه سوال من این است که چرا عشق نمیتواند جهانی دیده شود؟ من همیشه از این موضوع ناراحت و گلهمند هستم که من و تواناییهایم را اینگونه محدود میبینند.
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