به گزارش خبرگزاری مهر، برگزار کنندگان همایش "تاریخ‌نگاری فلسفه" در نظر دارند با تمرکز بر ارتباط فلسفه با گذشته آن، به این موضوع بپردازند که فیلسوفان گذشته خود را چگونه مفهوم‌پردازی کرده و به تفسیر متون فلسفی پیش از خود می‌پردازند.

در این همایش که پروفسور جاناتان ری به عنوان سخنران اصلی حضور خواهد داشت، به موضوعاتی چون "ارتباط میان فلسفه و تاریخ فلسفه"، "مسائل روش‌شناختی و رابطه آنها با روشهایی که تاریخ فلسفه مورد فهم قرار می‌گیرد"، "تاریخ فلسفه به‌مثابه امری هرمنوتیکی"، "چرا فلسفه با گذشته خود ارتباط دارد؟" و "کدام نظریات تاریخی برای تاریخ فلسفه مناسبترند؟" مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

"آیا بدون پرداختن به تاریخ فلسفه، می‌توان فلسفه‌ورزی کرد؟"، "تاریخ تاریخ فلسفه"، "فلسفه تاریخ فلسفه"، "رویکردهای مارکسیستی و روانکاوانه به تاریخ فلسفه"، "تاریخ فلسفه و پسامدرنیسم"، "تاریخ فلسفه و نسبت آن با مسائل مربوط به جنسیت، طبقه و نژاد" و "نقش زندگینامه‌ها در تاریخ فلسفه" از دیگر موضوعات این همایش است.

علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه مقالات خود را جهت شرکت در همایش "تاریخ نگاری فلسفه" که از سوی گروه فلسفه دانشگاه لیمریک و انجمن فلسفه ایرلند، 15 و 16 آوریل 2011 (26 و 27 فروردین 1390) برگزار خواهد شد، حداکثر در 750 کلمه تا 11 مارس 2011 (بیستم اسفندماه 1390) به پست الکترونیک chris.lawn@mic.ul.ie یا Catherine.Kavanagh@mic.ul.ie ارسال نمایند.