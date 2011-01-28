کنفرانس مساجد کشورهای آسه آن به میزبانی تایلند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست روز جمعه، وزیر امور خارجه تایلند با اعلام این خبر افزود: برگزاری این کنفرانس حرکتی منطقه ای به سوی شکل دهی جوامع آسه آن تا سال 2015 است.

"کاسیت پیرومیا" زمان برگزاری این کنفرانس را روز چهارشنبه هفته آینده دوم فوریه مطابق با 13 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: این کنفرانس بستری برای تبادل نظرات و تجربیات با توجه به افزایش نقش مساجد در تقویت جامعه و نشاط بخشی به کیفیت زندگی و پیشرفت اجتماعی پایدار است.

به گفته وی، در این کنفرانس مدیران مساجد، معلمان مذهبی، دانشمندان و نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی مسلمانان در منطقه آسه آن شرکت خواهند کرد.

وزیر امور خارجه تایلند افزود: دستیابی به راه های آماده سازی نسل جوان مسلمان برای تطبیق دادن خود با تحولات اجتماعی و اقتصادی امروز بر اساس اصول اسلامی یکی دیگر از اهداف برگزاری این کنفرانس است.

پیرمیا تاکید کرد: این کنفرانس به دنیا نشان خواهد داد که مسلمانان این منطقه افراط گرایی را محکوم کرده و به اصول همزیستی مسالمت آمیز پایبند هستند.

بیش از نیمی از جمعیت 650 میلیون نفری کشورهای عضو آسه آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) مسلمان هستند.