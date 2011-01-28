به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، خطیبان جمعه شهرستان‌های مختلف استان اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌ها، مسائل مختلفی را مطرح کردند که مهمترین آنها در رابطه با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.

خطیب جمعه فریدونشهر: قدر این انقلاب را بدانیم

خطیب جمعه فریدونشهر گفت: باید قدر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را بدانیم و برای سرفرازی و سربلندی این نظام تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام محمد عالمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان فریدونشهر با اشاره به فرارسیدن ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، افزود: دهه مبارک فجر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و بازگشت حضرت امام خمینی(ره) به کشور را در اذهان تداعی می‌کند.

وی با اشاره به لزوم قدرشناسی از انقلاب و نظام اسلامی، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران آزادی‌های بسیاری را در جوانب مختلف در اختیار ملت ایران گذاشت و بر همین اساس باید از چنین موهبت‌هایی نهایت استفاده را داشت.

امام جمعه موقت فریدونشهر در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به هدف دشمن در راستای تفرقه افکنی بین مردم و روحانیت، تصریح کرد: دشمن سعی می‌کند با بیسواد جلوه دادن روحانیت، مردم را از این قشر فرهیخته جامعه دور کند و زمینه‌های رخنه در جامعه اسلامی را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه دشمن تاکید بسیار زیادی بر مبارزه با آداب، سنن و فرهنگ این کشور دارد، اضافه کرد: دشمن سعی می‌کند با ابزارهای به اصطلاح فرهنگی مختلف نظیر ماهواره در جامعه رخنه کند و اسباب دین‌زدگی جوانان را ایجاد نماید.

امام جمعه دهاقان: دشمن از هیچ برنامه‌ای برای شکست هدفمندی دریغ نکرد

خطیب جمعه دهاقان نیز با اشاره به اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها در کشور، گفت: دشمن از هیچ‌ فعالیتی برای شکست طرح هدفمندی یارانه‌ها دریغ نکرد.

حجت‌السلام حسین مومن‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دهاقان با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مثبت بسیاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت، افزود: خوشبختانه تمامی نقشه‌های دشمن در راستای مقابله با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از بین رفت و همین موضوع باعث شد تا ایران اسلامی به سمت شکوفایی اقتصاد پیش برود.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها، صرفه‌جویی در تمامی موارد است، اظهار داشت: اهمیت صرفه‌جویی و استفاده مطلوب از منابع به اندازه‌ای والا است که حتی حضرت علی(ع) نیز به تمامی حکام و افراد حکومتی ضرورت انجام آن را گوشزد کرده‌اند.

خطیب جمعه دهاقان با اشاره به فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی یکی از رخدادهای بزرگ تمامی ادوار تاریخ است که تمامی کشورهای جهان سعی دارند از آن به منظور پیروزی بر ظالمین استفاده کنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشورهای جهان، اضافه کرد: مردم تونس موفق شدند حکومت ظلم را در این کشور به پایین بکشند و در رابطه با همین موضوع، بسیاری از سردمداران ظالم کشورهای مختلف جهان نیز دچار ترس شده‌اند.

امام جمعه داران: الگوی دینی بر پایه ولایت مهمترین دستاورد انقلاب است

امام جمعه شهر داران نیز گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی، ارائه الگوی کارآمد و موفق دینی بر پایه ولایت فقیه و مدل جدیدی از مردم‌سالاری است.

حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه شهر داران با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یک مدل و الگوی جدید مردمسالاری در کشور حاکم شد که تاکید بسیاری بر نقش مردم و دین در جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه این مدل مردمسالاری در بسیاری از کشورهای مظلوم جهان هواداران خود را پیدا کرده است، اظهار داشت: اکنون کشورهای پیشرفته غربی نیز بر موفقیت این مدل حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پی برده‌اند و همین موضوع باعث شده است که دشمنی زیادی با انقلاب اسلامی داشته باشند.

خطیب جمعه داران با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی موجبات احیای تفکر و اندیشه دینی را فراهم آورد، تصریح کرد: احیای تفکر و اندیشه دینی یکی از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی ایران بود که زمینه‌های عزت، بیداری و مقاومت مسلمانان را فراهم آورد.

وی با تاکید بر تاثیرگذاری این الگوی تفکر و اندیشه در کشورهای مختلف جهان، اضافه کرد: مردم مسلمان و مظلوم برخی از کشورهای جهان امروز با تکیه بر تفکر و اندیشه اسلامی، علیه حکومت‌های مستبد قیام کرده‌اند و شرایط مطلوبی برای توسعه و پیشرفت این کشورها فراهم آمده است.

امام جمعه نایین: دشمنان از بصیرت مردم ما غافل بودند

امام جمعه نایین هم با اشاره به فرارسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: دشمنان از بصیرت مردم ایران غافل بودند و تصور می‌کردند می‌توانند با سرکوب، حرکت انقلابی این مردم را خنثی کنند.

حجت‌الاسلام محمود میرزابیگی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر نایین با بیان اینکه حوادث منجر به پیروزی انقلاب اسلامی با فرار شاه خائن سریع‌تر روی داد، افزود: امریکا و حامیان مستکبر شاه خائن تلاش‌ زیادی به خرج دادند تا وی را در ایران بر سر قدرت قرار دهند اما نقشه‌های آنها هیچ‌گاه عملی نشد.

وی با بیان اینکه کارشکنی‌های بسیاری برای جلوگیری از ورود امام خمینی(ره) به ایران صورت گرفت، اظهار داشت: دشمنان سعی کردند از ورود امام خمینی(ره) به ایران جلوگیری کنند اما مردم بصیر و آگاه ایران با پیروی از دستورات ایشان، در مقابل طاغوت ایستادگی کردند و سرانجام بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به ایران وارد شدند.

خطیب جمعه نایین با اشاره به اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه‌های عدالت گستری در ایران فراهم آمد، تصریح کرد: با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تدریج بساط ظلم و ستم چندین ساله پهلوی در کشور برچیده شد.

وی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا سفره نظام اسلامی در ایران اسلامی گسترده شود و زمینه ظهور بقیه‌الله الاعظم و گسترده شدن حکومت جهانی اسلام فراهم آید.