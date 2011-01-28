واترپلوی زنجان تیم گیلان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در هفته ششم از سری مسابقات لیگ برتر واترپلوی باشگاه‌های کشور تیم زنجان در استخر شهید شهبازی مجموعه ورزشی 15 خرداد، میزبان هیئت گیلان بود.

شاگردان حسین نجفی علی‌رغم دوری یک ماهه از این رقابتها، با آمادگی کامل به مصاف میهمان خود رفته و توانستند با نتیجه قاطع 14 بر 5 از سد گیلان گذشته و به چهارمین برد خود دست یابند.

نماینده واترپلوی زنجان در لیگ برتر باشگاه‌های کشور تاکنون در برابر تیم‌های خراسان رضوی، فارس، فولاد ماهان اصفهان، خوزستان، نفت و گاز امیدیه و گیلان قرار گرفته است که حاصل این دیدارها کسب چهار پیروزی در مقابل خوزستان، فارس، فولاد ماهان اصفهان و گیلان و یک باخت در برابر خراسان رضوی بوده است.

تیم واترپلوی زنجان برای قرار گرفتن در جمع مدعیان این دوره از رقابتها باید در دور رفت به مصاف تیمهای نفت و گاز گچساران، آذربایجان شرقی، خانه شناگران اصفهان، دانشگاه آزاد و کرمان برود.

نماینده واترپلوی استان زنجان در لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز 16 بهمن‌ماه میزبان تیم کرمان خواهد بود.