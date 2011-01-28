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۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

اخبار لحظه به لحظه مصر/

یک عضو حزب حاکم : اوضاع از کنترل نیروهای امنیتی خارج شده است

یک عضو حزب حاکم : اوضاع از کنترل نیروهای امنیتی خارج شده است

در حالی که شبکه تلویزیونی وابسته به رژیم حاکم مدعی شده است اوضاع کاملا در کنترل دستگاههای امنیتی است، یک مقام این رژیم با اعتراف به اینکه نیروهای امنیتی توان کنترل اوضاع را ندارند خواستار دخالت فوری مبارک شد.

مصطفی الفقیه از رهبران حزب حاکم مصر در گفتگو با شبکه الجزیره گفت : اصلاحات سریع و جسارت آمیز ضرورت دارد و باید در این زمان، رفتار مختلفی از خود نشان داد.

وی افزود : نیروهای امنیتی به تنهایی قادر به کنترل اوضاع نیستند و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر باید دخالت کند.

این در حالی است که شبکه تلویزیونی وابسته به رژیم حاکم مصر مدعی شده است دستگاههای امنیتی اوضاع را کاملا در کنترل خود دارند.

اظهارات مصطفی الفقیه عضو حزب حاکم که به صراحت نیروهای امنیتی را از کنترل اوضاع ناتوان دانست و ادعای شبکه وابسته به رژیم حاکم درباره اینکه اوضاع در کنترل نیروهای امنیتی است، نشان دهنده سردرگمی هیئت حاکمه مصر است.

 

کد مطلب 1241061

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