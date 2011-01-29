طرح آبیاری تحت فشار در املش اجرا شد

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این طرح در سطح اراضی روستای " مربو " شهرستان املش به اجرا در آمده است، افزود: با اجرای این طرح آب مطمئن زراعی برای 168 هکتار از باغات فندق این روستا تامین شده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این با راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار قطره ای موجبات افزایش محصول و در نتیجه افزایش بهره وری از آب کشاورزی فراهم شده است.

مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: آبیاری تحت فشار روش جدیدی از آبیاری است که در آن آب با فشار وارد لوله های اصلی و فرعی شده و از سوراخهای که به آنها قطره چکان، آب پاش، آب فشان و یا نازل می گویند، به صورت قطره یا ذرات ریز خارج می شود وبدین طریق از تلفات آب در عمل انتقال به درون مزرعه جلوگیری و آب به اندازه ای که لازم است به مزرعه و محصول داده می شود.

وی خاطر نشان کرد: آبیاری تحت فشار به دو روش آبیاری بارانی و قطره ای تقسیم می شود که راندمان آبیاری در روش بارانی از 32 درصد به 70 درصد و در روش قطره ای به 90درصد افزایش می یابد.

زارع در ادامه به ویژگی ها و مزایای آبیاری تحت فشار اشاره کرد و افزود: صرفه جویی در مصرف آب، عدم نیاز به تسطیح اراضی، توزیع یکنواخت آب در مزرعه، افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در انجام عملیات زراعی، قابل استفاده برای تمام گیاهان، کنترل فرسایش خاک و رواناب سطحی و جلوگیری از سله بستن و حفظ پوکی خاک از جمله این مزیتهاست.

وی همچنین عدم نیازبه ایجاد نهرهای خاکی درون مزرعه و نهرهای زهکشی، امکان انجام آبیاری همراه با کود پاشی و سمپاشی و پخش یکنواخت آنها، عدم نیاز به نیروی کارگر زیاد به دلیل ثابت بودن اجزای سیستم، وارد نشدن بذرعلفهای هرز به مزرعه به دلیل انتقال آب از طریق لوله ها و عدم امکان رویش بذر علفهای هرز به دلیل مرطوب شدن فقط بخشی از سطح خاک اطراف ریشه ( آبیاری قطره ای ) از دیگر مزیتهای این روش عنوان کرد.

" مربو " دهی از دهستان سمام در 75 کیلومتری املش این ده از شمال به روستایی سیاه کوه از جنوب به روستای گرماور از شرق به روستای لرود واز غرب به روستای دیارجان محدود می شود و راه دسترسی به آن از طریق روستای ملکوت به مربو است، روستا 649 نفر جمعیت و 127 خانوار دارد.