سفر استاندار زنجان به ابهر سبب حل مشکلات این شهرستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد مهدوی روز جمعه در جلسه مشترک شورای اداری استان در شهرستان ابهر ضمن تشکر از پیگیری های استاندار زنجان و تصویب مصوبات بسیار خوب در شهرستان ابهر خاطر نشان کرد: با کمک دولت و وقف زمینی به مساحت شش هزار متر مربع دانشکده فنی و مهندسی در ابهر احداث شد که مهر ماه امسال دانشجو می پذیرد.

مهدوی تصریح کرد: امروز با وجود استاندار زنجان، هیچ سرمایه گذاری از استان فرار نمی کند و خدمت اصلی در حقیقت همین است.

وی با اشاره به اجرایی نشدن برخی مصوبات گفت: عدم اجرایی شدن مصوبات مربوط به استخر و پیست اسب دوانی سلطانیه، کمبود اعتبار جهت احداث مصلی ابهر و نبود پزشک جهت استقرار در انتقال خون ابهر که در حال احداث است از جمله مشکلات این شهرستان است.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی، اعتبار مورد نیاز مصلی را شش میلیارد تومان عنوان کرد و خواستار اختصاص اعتبار از بودجه سال های 89 و 90 جهت ساخت آن شد و افزود: تا کنون 300 میلیون تومان جهت احداث مصلی اختصاص یافته است و حوزه علمیه خواهران نیز با همت امام جمعه ابهر در عرض 10 ماه احداث شده است.

مهدوی سفرهای استانی رئیس جمهور را سبب حل مشکلات استانها دانست و خاطر نشان کرد: این امر ابتکاری در استای هدایت جامعه و اجرای بسیاری از اقدامات است که به واسطه همین سفرها بسیاری از مشکلات حل شده است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در بانک جهانی اظهار داشت: هنوز باید گام های بلندتری در راستای تولید ثروت برداشته شود و ایجاد اشتغال یکی از مهمترین زیرساخت های این امر است.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم زمانی آسوده خاطر خواهند بود که شغل آنها فراهم باشد و ما باید زمینه را برای ایجاد اشتغال فراهم کرده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.