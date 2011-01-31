جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در اردوی اول هدف اصلی فقط حفظ آمادگی جسمانی و بر طرف کردن نقاط ضعف اردونشینان بود و در حاشیه همین تمرینات سعی کردیم نفرات اعزامی به ترکیه را به شرایط مسابقه دادن بیشتر نزدیک کنیم.

وی با اشاره به حضور در جام وهبی امره ترکیه ادامه داد: در صدد بودیم تا نفرات بیشتری را به جام ترکیه اعزام کنیم اما مشکل خروج بعضی از کشتی‌گیران انتخاب شده باعث شد در نهایت 10 کشتی‌گیر را به جام وهبی‌امره ببریم، همه نفرات از نظر آمادگی در شرایط نسبتا خوبی بسر می‌بردند، هدف کادرفنی انتخاب بهترین‌ها برای حضور در جام جهانی بلاروس است و برای ما فرقی نمی‌کند چه کشتیی‌گیری انتخاب شود مهم داشتن انگیزه است.

خیرآبادی تاکید کرد: برای بالا بردن سطح فنی جام بین‌المللی یادگار امام (ره) بجز هشت کشتی گیری که آنها از حضور در رقابتها معاف کرده ایم مابقی نفرات بدون استثنا باید در جام کشتی بگیرند در غیر اینصورت هیچ شانسی برای ملی‌پوش شدن نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: نتیجه‌گیری در رقابتهای جام وهبی‌امره ترکیه که کشتی‌گیران شاخص دنیا در آن حضور دارند برای کادر فنی قابل قبول خواهد بود و حتی نفراتی که بتوانند در مصاف با مدعیان درجه یک کشتی نمره قبولی بگیرند شانس انتخاب شدنشان بطور مستقیم برای جام جهانی بلاروس زیاد خواهد بود.

خیرآبادی تصریح کرد: بلافاصله بعد از بازگشت از ترکیه و استراحتی سه روزه مرحله دوم اردوی آماده‌سازی را از 14 بهمن ماه در خانه کشتی آغاز خواهیم کرد سپس بهترین نفرات برای حضور در مسابقات جام جهانی بلاروس انتخاب خواهند شد و به دلیل اینکه سال گذشته در ارمنستان اول شده‌ایم توقع مردم نیز بالا رفته به همین خاطر باید با تیمی آماده در بلاروس شرکت کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: چون که هدف اصلی فدراسیون کشتی و کادر فنی موفقیت در المپیک 2012 لندن است سعی خواهیم کرد در هر میدانی به با انگیزه‌ها میدان بیشتری داده شود و با انگیزه‌ای که در وجود تک تک نفرات فرنگی می‌بینیم مطئنم هم مثل جهانی دانمارک روی سکو خواهیم رفت اما برای رسیدن به هدفمان باید همه همدل و هماهنگ باشیم.

جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه در شهر مینسک بلاروس و رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) روزهای 13 تا 15 اسفندماه در قم برگزار می شود. این در حالی است که کادر فنی در یک اقدام قابل پیش بینی از سوی محمد بنا سرمربی این تیم هشت کشتی گیر از جمله نفرات ملی پوش تیم ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو را از حضور در مسابقات جام یادگار امام(ره) معاف کرده است.